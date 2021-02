LUKASOV MENADŽER BAHATO PARKIRA: Mirkoviću pauk odneo auto, mora da plati kaznu!

Pevač Aca Lukas u relativno kratkom vremenskom periodu napravio dva ozbiljna saobraćajna prekršaja, a pre nekoliko dana platio je kaznu od 60.000 dinara kada je uhvaćen da vozi u alkoholisanom stanju na auto-putu.

Nakon što mu je oduzeta i vozačka dozvola, folker je odlučio da unajmu privatnog šofera, a to je njegov menadžer Saša Marković.

Ipak, izgleda da je i on sklon kršenju pravila u saobraćaju. Naime, kako saznaje Kurir, Parking Servis izdao je nalog za uklanjanje parkiranog putničkog vozila marke "Mercedes".

foto: Printscreen/Amidži šou

Mirković se nepropisno parkirao u ulici Solunska br 23, nakon čega je autoobil prenet na deponiju u ulici Dunavska BB, koje je u 17.40 časova sa overenim ovlašćenjem preuzeto estradni menadžer. Njemu je napisana i kazna od 5.000 dinara.

foto: Pritnscreen

Inače, Lukas je nedavno priznao da je vozio pod dejstvom alkohola.

- Ništa tu nije sporno. Pustili su me, nisam više u policiji. Malo sam više popio alkohola i priveli su me. Kao i svaki drugi građanin odgovarao sam za svoje postupke. Sada je sve u redu. Laž je da sam bio bahat i da sam govorio ružne reči policiji - kaže Aca, dodajući da je imao 0,95 promila alkohola u krvi - ispričao je on pre nekoliko dana za Blic.

foto: Ana Paunković

