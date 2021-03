OSVANUO PRVI SNIMAK VUKA MOBA SA ĆERKOM U NARUČJU! Reper stavio Teonu na grudi, prizor je raznežio MNOGE: Uživa u ulozi OCA! VIDEO

Reper Vuk Mob i njegova verenica Olivera Konatar postali su roditelji. Olja je na svet donela ćerkicu kojoj su dali ime Teona.

Olivera se sada oglasila na svom Instagram profilu i objavila video snimak kako Vuk drži ćerkicu u naručju.

Ovaj prizor raznežio je sve, a nema sumnje da Vuk uživa u novoj, najlepšoj ulozi.

Vukova majka je prokomentarisala ovaj prelepi događaj.

"Doživela sam od prvog sina da dobijem unuče, čekamo od drugoga, za treće ne znam da li ću biti živa. Ja mislim da ću je razmaziti, možda i neću, bila sam stroga prema mojima, ali kažu da se više unučetu posvećuje pažnja nego detetu, imate više vremena", rekla je Nena i dodala:

"Sve je njoj podređeno i sve je zbog nje. Možda će biti svađa između mene i tate. Olja će biti strožija majka, a ovaj je mek kao pamuk. On danima gleda sliku i priča sa njom, on će biti mekušac, obično je tako. Dala sam mu savet da je voli, da je ljubi i da joj se posveti 1000 posto, da zaboravi pređašnji život. Žena i dete, to je najbitnije sad. Moja snaja ima samo da uživa. Vuk je obezbedio ženu koja radi sve, a Olja ima samo da uživa. Sve ću i ja da radim, imam i kolevku kod mene u sobi, kad je ukradem da bude pored mene, a oni malo da se posvete jedno drugom.", rekla je ona za Pink.

Kurir.rs/M.M.

