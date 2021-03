NAKON RASKIDA RIALDE I KENANA, OGLASIO SE NJEGOV BRAT! Otkrio koji zadrugari su DIREKTNO UTICALI na njihov prekid: Pokušali su!

Kenan Tahirović učesnik je "Zadruge 4" koji je odmah po ulasku izazvao reakcije, posebno ženskog dela publike, ali i mnogobrojnih zadrugarki. Sultan je ubrzo uplovio u vezu sa atraktivnom pevačicom, Rialdom Karahasanović, a njihova veza je uvek bila pod lupom javnosti.

Međutim, Rialda i Kenan su prethodne večeri odlučili da stave tačku na svoju ljubav i nastave dalje kao jedinke, a na tu temu se, sada se oglasio njegov brat, Edin.

foto: Printscreen

- Pa iskreno, ja sam neko ko na slične situacije gleda sasvim pragmaticno i smatram da je nakon svih ovih scena najpametnija stvar da njih dvoje stave tačku na ovu vezu i rastave se na jedan fin i kulturan način, te tako ostanu u lepim odnosima. Pokušali su, potrudili se koliko su mogli i koliko je to u stvari moguće u uslovima u kojima se nalaze i očigledno je da imaju različita gledanja na sve. Nažalost, kada neka “kvazi savetovanja” od strane ljudi unutra, koji su po mom mišljenju apsolutno amputirani od osecaja uspevaju njima da utiču na viziju neku, kako bi jedna zdrava veza trebala da funkcioniše, onda tu zaista nema više sta da se pokušava - rekao je Kenanov brat.

Zatim se osvrnuo i na ljude, koji su, po njegovom mišljenju, uticali na vezu Rialde i Kenana:

- Pa, tu mislim prvenstveno evo na Minu, protiv koje iskreno nemam apsolutno ništa, čak mi je i draga na neki nacin, ali da je ona neko ko je merodavan za davanje saveta po pitanju ljubavi i veze mi je zaista više nego suludo. Takođe cu navesti i Erminu i Vladimira kao nekoga ko stvarno ne bi trebao da deli savete drugima, a ciji, komentari i “saveti” i te kako utiču na njihovu vezu - završio je on.

- Iako je Rialda jasno stavila do znanja da je ovo njena konačna odluka, ostaje nam da u narednom periodu ispratimo hoće li doći do promene u njenom odnosu sa Kenanom, a možda i do pomirenja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/M.M.

BONUS VIDEO:

00:05 NIKOLIJA, VIDI TI SE TRUDNIČKI STOMAK: Pevačica kao AVION na novim fotkama, a fanovi sve PRIMEĆUJU!

Kurir