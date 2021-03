DIREKTNO IZ GRČKE OGLASILA SE SUZANA MANČIĆ! Otkrila kako provodi vreme u izolaciji: Uopšte mi nije PRIJATNO!

Direktno iz Grčke u program se uključila voditeljka Suzana Mančić, ona je istakla da je otišla tamo u svojstvu supruge, jer drugačije ne bi mogla da uđe u zemlju.

foto: Printscreen/Premijera

- Srpski građani ne mogu da dolaze u Grčku, ja dolazim u svojstvu supruge, ali uopšte nije prijatno, jer moram da budem izolovana, ništa ne radi, restorani i kafići su misaona imenica. Radi šalter, pa uzmeš kafu po ulici samo. Može da se kupuje onlajn, ja sam u karantinu, sedim kod kuće, kuvam ručak, čujem se sa prijateljima i to je to - rekla je Mančićeva.

- Kad mi baš totalno dojadi zamolim muža da me povede u kancelariju da vidim ljude. Mada neće ni to trajati doveka. Kad se ja vratim u Beograd, oni će otvoriti objekte na otvorenom, tako da što mi je to mi je - ispričala je Suzana Mančić u emisiji ''Premijera - Vikend Specijal''.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/MM.

BONUS VIDEO:

00:05 NIKOLIJA, VIDI TI SE TRUDNIČKI STOMAK: Pevačica kao AVION na novim fotkama, a fanovi sve PRIMEĆUJU!

Kurir