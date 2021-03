ŽIVOT SU JOJ OBELEŽILE OPASNE VEZE, A FATALNA LJUBAV JU JE ODVELA U SMRT: 11 godina od UBISTVA Ksenije Pajčin

Pevačica i beogradska lepotica Ksenija Pajčin, tragično je izgubila život kada ju je 16. marta 2010. godine pištoljem usmrtio tadašnji dečko Filip Kapisoda,

Sutra se navršava tačno 11 godina od njene smrti, a njen život bio je toliko buran, te se i dan danas prepričavaju detalji.

Ksenija je rođena u Beogradu 3. decembra 1977. godine. Tokom srednjoškolskih dana počela je da se bavi plesom, a karijeru plesačice započela je kao deo plesne grupe pevačice Dragane Mirković i sastava "Beat Street".

foto: Pritnscreen

Godine 1998. usled spekulacija da ima veze sa ubistvom Olivera Jovanovića, kog je ubio njen tadašnji dečko Zvezdan Slavnić i za to dobio kaznu od osam godina, Ksenija demantuje sve i odlazi u Grčku, gde je dve godine aktivno igrala u diskotekama i noćnim klubovima. Istovremeno je na jednoj tamnošnjoj televiziji radila i kao koreograf. Po povratku u Beograd ostvarila je saradnju čuvenim voditeljem Milovanom Ilićem Minimaksom i bila pomoćni voditelj u njegovoj emisiji na jednoj beogradskog televiziji.

Pajčinova je imala niz uspešnih nastupa, a nakon jednog od njih doživela je saobraćajnu nezgodu koja je mogla da se završi kobno. Srećom, prošla je bez ozbiljnih povreda. Naredne godine, njena najbolja drugarica podlegla je povredama od udesa koji je doživela, a Ksenija je to teško podnela. Nikad nije skrivala da je jako emotivna i ranjiva, te da je lako umela da se rasplače.

Fudbalski reprezentativac Ivica Dragutinović nikada nije želeo da prizna da je sa njom u ljubavi što joj je teško palo, a onda se spekulisalo da je u vezi sa Acom Lukasom, za kog je rekla da su bliski te da ga ona štiti od zlih ljudi. Sa fudbalerom Predragom Perišićem imala je lepu romansu, ali ipak, njenu energiju, snagu i mističnost mnogi muškarci nisu mogli da podnesu, te je zato do kraja života ostala protivnik braka. Jednom prilikom je priznala da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, a to joj je teško palo jer nije znala da je on u braku.

foto: Printscreen/YT

Kada je započela vezu sa Filipom Kapisodom 2008. godine, najveću podršku pružili su joj prijatelji Bane Dević i Goran Stojićević Karamela. Veza Filipa i Ksenije bila je veoma burna i trajala je do proleća 2009. kada je on postao učesnik jednog rijaliti programa. Oni su kasnije pomirili, a početkom 2010. godine doživeli su saobraćajnu nezgodu na putu do njene vikendice. Tada se mnogo spekulisalo da je to zapravo bio prvi Filipov pokušaj da oboje usmrti. Na kraju, 16. marta 2010. godine on je oduzeo njen život, a potom i svoj. Njihova besmrtna tela zatekla je Ksenijina majka Ljubica, u stanu na Voždovcu.

foto: Printscreen You Tube

Inače, Nebojša Tubić Žabac je nedavno na Kurir televiziji govorio o vezi sa Ksenijom Pajčin u trenutku kada je imala 18 godina.

"Za razliku od Ksenije Pajčin, ona je bila divlja, neukrotiva, lepa ko lutka, ali ne možeš sa njom nikako. Jedan dan super, drugi dan poludi skroz, kao divlji konj, misliš da si je ukrotio, a ona ode sa drugim. Bila je klinka kad smo bili zajedno, 32. godine sam imao tad, a ona 18", pričao je on u "Sceniranju".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:44 MAJKA KSENIJE PAJČIN NEUTEŠNA NA ĆERKINOM GROBLJU: Zapalila sveću za ćerkin 43. rođendan, a samo je ON došao sa ESTRADE

Kurir