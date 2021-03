ŠOK PRIZNANJE GOCE TRŽAN: Moj Raša muva muškarce, flertuje sa konobarom, kamermanom, ma s kim god stigne!

Goca Tržan (46) otkrila je da njen muž Raša Novaković (32) muva i muškarce! Pevačica je šokirala javnost kada je ispričala da njen 14 godina mlađi suprug zavodi i momke, i to pred njenim očima!

- Oboje volimo da flertujemo, ali on to radi i sa muškarcima! Flertuje sa konobarom, kamermanom, ma sa kim god stigne! Prava je flertuša - ispričala je pevačica i dodala da mu to ne zamera (!?!)

Raša se iznervirao što je Goca otkrila njegovu tajnu i odmah je skočio da se brani.

- A ti flertuješ sa konobarima! Ja to ne radim sa muškarcima, samo sa konobaricama, tepam im bejbi i bebika. Goca je ta kojoj stalno prilaze muškarci, šalju joj poruke i slike polnih organa. Meni takve slike ne šalju! - besno je rekao bubnjar. Goca je tad rešila da malo spusti loptu:

- Tačno je da dobijam takve fotke od muškaraca, pogotovo na društvenim mrežama. A ja samo Raši šaljem svoje se*si fotke. Nikad na jednoj fotografiji ne smeju da se vide i polni organ i glava. To je zlatno pravilo svih javnih ličnosti i treba ga poštovati - savetovala je pevačica svoje koleginice kako da ne postanu po*no-zvezde.

foto: Pritnscren

Pevačica je potom otkrila još jednu Rašinu tajnu - da je zavisnik od filmova za odrasle!

- Raša je po**ićar, kao svaki muškarac, ali verujte mi da su moje se*sualne fantazije veće od njegovih. On bi samo da se snima i to je to! A ja volim se*sualne igrice, redovno ih praktikujemo u spavaćoj sobi. Za razliku od mene, Radomir sanja da postane producent filmove za odrasle - ispričala je pop zvezda, a njen suprug je otkrio i scenario svojih po*nića:

- Stane žena, pukla joj guma, a onda nailazi Perica... Volim takav fazon. Oduvek sam imao želju da snimam po*no-filmove, ali ne da budem glumac, već da ih produciram.

foto: Printscreen/Moj savršen brak

Kurir.rs/IDJ

