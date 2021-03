MOJE FANTAZIJE U KREVETU SU BOLJE OD RAŠINIH: Goca i Raša otkrili detalje INTIMNOG života koje niko nije znao!

Pevačica Goca Tržan i njen suprug Raša Novaković otkrili su koliko dobro se poznaju.

Goca i Raša ispričali su zanimljive detalje iz svoje veze i otkrili ko je nervozniji od njih dvoje ujutru kada se probudi, ali i ko više voli igrice u spavaćoj sobi. Pevačica je priznala da ona voli, a onda se nadovezao Raša.

"Volim i ja. To što si ti meni otkrila, ne znači da ti više voliš. Kod mene je džojstik", rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

Nakon toga bračni par je progovorio o s*ksualnim fantazijama.

"Ja sam oduvek imao želju da snimam p*rno filmove, ali ne da budem glumac, nego da produciram erotske. Stane žena, pukla guma, naišao Perica", otkrio je Raša, a pevačica je dodala:

"On je p*rnićar kao i svi muškarci, ali s*ksualne fantazije u smislu ostvarivih, imam ja. Ti bi samo da se snimaš i to je to od tvojih fantazija."

foto: Pritnscren

Kurir.rs/K.Đ/IDJTV

Bonus video:

00:40 ČLAN GRUPE TAP 011 ŠOKIRAO: Goca Tržan danima ima upalu pluća, najverovatnije je KORONA, a i Ivana leži bolesna (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir