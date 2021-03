TRŽANOVA NALJUTILA NACIJU, NE MISLI NA ZDRAVLJE: Treba li da sedimo? Mora od nečega da se ŽIVI

Goca Tržan dočarala je da je situacija alarmantna, te kaže da će ona i njene kolege pocrkati od gladi, a ne od korona virusa, ukoliko im se ne omogući da pevaju.

Pevačica ističe da su na rubu egzisetncije zbog toga što više od godinu dana nemaju nastupe, pa samim tim ni prihode.

foto: Printscreen/Instagram

"Naša profesija je najviše satanizovana zbog pandemije i ispada da samo mi širimo virus. Pitala bih Krizni štab da li muzičari treba da sede i da pocrkaju od gladi? Mora od nečega da se živi", istakla je Goca i stala u odbranu grupe Crvena jabuka, koja je održala koncerte u Beogradu i naišla na veliku osudu ostalih kolega.

"Pretpostavljam da je dvorana učinila sve po propisima, a to je da svako treće sedište bude popunjeno. To što pojedinci unutar sale nisu držali distancu i nosili maske je njihova odgovornost. I meni su nudili koncert pod tim uslovima, ali ja ih neću držati dok traju ograničenja. Sa tako malo posetilaca ne mogu da se pokriju svi troškovi. Ali, poražava me što živimo po dvostrukim aršinima. Dozvoljen je javni prevoz, supermarketi, toliko se drugih javnih skupova održalo, pa nikom ništa. Samo se drvlje i kamenje baca po pevačima", kaže Tržanova.

foto: Dado Đilas

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Kurir