PUKLO PRIJATELJSTVO IZMEĐU ŠERIFOVIĆKE I PEVAČICE: Članica žirija blokirala Mariju zbog Vanje i rečenice da je sve shvatila LIČNO

Prijateljstvo između Marije Šerifović i jedne od članica žirija Zvezda Granda puklo je pošto se pevačica oglasila povodom slučaja Vanje Knežević koja je diskvalifikovana iz daljeg takmičenja.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, Marija se obratila javnosti povodom slučaja koji je privukao veliku pažnju javnosti i poručila da su svi preterali.

foto: Printscreen

- Ja imam samo jednu stvar da kažem. Dakle, meni se čini da su svi preterali. Meni se čini da je moja koleginica ovo shvatila previše lično, da je njena rekcija bila, neću reci ishitrena, jer ona vrlo dobro zna šta radi i to radi vrlo svesno. Smatram da Vanja nije trebalo da podeli sporan sadržaj jer im se na početku svake emisije i kaže: "Deco, vodite računa šta kačite, nemojte da se prepucavate sa žirijem jer to zaista i nema smisla, tako da to nije okej" - rekla je Marija.

foto: Pritnscreen

Očigledno je da se njena koleginica iz žirija, s kojom je do skoro bila gotovo nerazdvojna, pa su dosta vremena provodile zajedno, ipak ne slaže sa njenim mišljenjem i da ju je njen postupak naljutio. Zbog toga ju je, odmah nakon obraćanja putem Instagrama, sa iste društvene mreže izbrisala i blokirala.

To i ne čudi, jer je u pevačicinom stilu da svakoga ko ne deli njeno mišljenje i uputi joj konstruktvinu kritiku, odmah blokira. Prethodnih dana mnoge javne ličnosti, ali i blogeri koji su podržali Vanju, dobili su "blok" od pomenute pevačice.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/ J. S./ Foto: Printscreen/Zvezde Granda

Bonus video:

00:25 MARIJA ŠERIFOVIĆ NAPUSTILA BEOGRAD, A SADA SE OGLASILA! Pokazala kako uživa u Kaliforniji, nazdravlja s prijateljima i SUNČA SE

Kurir