MNOGO MI ZNAČI ŠTO IMAM OD KOGA DA UČIM! Ivana Pavković za progovorila o odnosu sa majkom muža Petra Mitića: Imamo SUPER odnos!

Pevačica Ivana Pavković bila je gošća u današnjem izdanju emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom govorila o odnosu sa svojom svekrvom, majkom pevača Petra Mitića.

foto: Kurir

- Sa svekrvom imam super odnos, imam pomoć od nje što se tiče sina, njoj ništa nije teško, da me zameni u drugim poslovima. U mom slučaju taj odnos je divan, nikad nisam razumela te snajke i sverkve koje imaju loše odnose. Sve je to do osobe, do kuće - rekla je Ivana.

- Dugo sam živela sa babom i dedom. Moja mama je poštovala babu i dedu, i ja sam tako naučila. To vaspitanje se nosi od kuće, kad nekog volite i koga ste izabrali da vam bude saputnik u životu, treba da poštujete sve njegove.

- Ona je žena sa iskustvom, ja sam osoba koja prihvata kritike i savete i od nje, i od moje mame. One imaju iskustvo i u braku i u kuhinji i sa decom, smatram da su svi saveti dobronamerni. Dosta vremena provodimo zajedno, za vreme korone smo bile zajedno, naučila sam u kuhinji dosta od nje. Mnogo mi znači što imam od koga da naučim, pored moje majke.

- Jednog dana ću i ja biti svekrva, volela bih da budem kul svekrva kao što je moja. Da na njih gledam podjednako, kao što je moj slučaj - zaključila je Ivana u Pulsu Srbije.

foto: Kurir

