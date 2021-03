DVA PUTA SAM SE RAZVODILA, ODALA SAM SE ALKOHOLU! Nova učesnica rijalitija otkrila svoju potresnu životnu PRIČU! (VIDEO)

Nova učesnica rijaliitja Zorica Erić otvorila je dušu Marku Janjuševiću Janjušu i Filipu Caru.

- Dva puta sam se udavala. Sadašnji muž se oženio pa se razveo, a onda sam se i ja udala pa razvela. Ja sam se udala prva, a on se posle dve godine oženio. Sve vreme smo bili u normalnim odnosima, retko smo se viđali jer sam ja bila u Bosni. I eto, sudbina nas je spojila, počeli smo da se viđamo kad sam se vratila - pričala je Zorica o svom emotivnom životu.

- Da li se kaješ zbog tih stvari? - pitao je Janjuš.

- Kako da se ne kajem, to su neke strašne stvari, i šta čovek sebi dopusti. To je nepromišljenost, to je glupiranje, mangupiranje. Ušla sam u taj odnos, igrom slučaja, ne znam da objasnim. Niko me nije nagovorio. Trajalo je nekih pet godina, i kad sam došla sebi, zahvaljujući mom sadašnjem suprugu, i tako. Žao mi je, to razori porodicu - rekla je Zorica.

- Šta si pila, volela si da popiješ? - pitao je Janjuš.

- Da, mogla sam mnogo da popijem, retko ko je mogao da priđe. Poslednji put sam pila pre tri godine. Nisam se tukla. Samo kad sam radila sam konzumirala. Imala sam promene raspoloženja - rekla je Zorica.

- Najbolje stvari su vam šta? - bilo je sledeće pitanje.

- Pa ulazak u Zadrugu, šalim se. Dosta lepih stvari mi se desilo. Logično deca, ali neka bude pobeda u takmičenju - rekla je Erićeva.

