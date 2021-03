NOVA UČESNICA ZADRUGE OPLELA PO MIŠELU I NJEGOVOJ MAJCI: Kažu da nenormalno KRADE BAKŠIŠ na tezgama! Videćete koliko je KVARAN!

Pevač i učesnik ''Zadruge'' Mišel Gvozdenović, koji je poznat i kao ''pevač kog je progonila Miljana Kulić'', po rečima nove učesnice rijalitija Zorice Erić, on nije baš onakav kakvim se predstavlja u Beloj kući.

Naime, Zorica otkriva do sada nepoznate detalje o njegovom životu, o njegovoj majci Hani, a spominje i Miljanu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mišel je počeo da pokazuje ko je zaista. Kao neko ko ga je uveo u svet muzike i vodio svuda sa sobom, na tezge na kojima je počeo da peva, mogu reći da je najprepotentnija osoba u kući, takav nezahvalni buzdovan retko postoji. Majka ga je upropastila. Ona ga ubeđuje da je on Šabanov "naslednik", jedan i jedini, najbolji... Njena je prva i poslednja - otkriva Zorica i dodaje:

- Mišel voli i poštuje samo osobe koje ga hvale. Poznajem mu roditelje, zvali su me ćerkom, dok sam ga vukla sa sobom, kad je počelo takmičenje, nisu mi nikad rekli ni zdravo. Nisam jedina. Tek će te videti ko je on i koliko je kvaran. Da nije Miljane, ne bi postojao ni na mapi. Sve je tačno što je rekla. Ja sam iz Čačka, sve se zna. Sve što je rekla je tačno, jesu je maltretirali. Hana je luda žena, sto posto. Inače, sve naše kolege pričaju da nenormalno krade bakšiš na tezgama. Tek će te videti ko je on, i koliko je zapravo nebitan svima osim sebi.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/M.M.

BONUS VIDEO:

00:05 OSVANUO PRVI SNIMAK VUKA MOBA SA ĆERKOM U NARUČJU! Reper stavio Teonu na grudi, prizor je raznežio MNOGE: Uživa u ulozi OCA!

Kurir