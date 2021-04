LEČIĆEV I NININ SIN ZBOG SKANDALA NE IDE U ŠKOLU! Voditeljkin otac otkrio šok detalje: Ogorčeni smo, Branislavu je UNIŠTEN ŽIVOT

Glumca Branislava Lečića mnogi su već u javnosti osudili za silovanje glumice Danijele Štajnfeld iako još uvek nije dokazano da je to počinio.

I porodica njegove bivše supruge, voditeljke Nine Radulović se oglasila, pa zauzela stranu nekadašnjeg zeta.

Ninin otac Branislav čvrsto brani Lečića sa kojim, kako kaže, ima divan odnos.

– Leka i ja smo ljudi u godinama, često se viđamo i apsolutno sam siguran da je nevin. On svaki vikend provodi sa sinom Lavom, pa i ja odem nekad sa njima na ručak. Divan je otac, vodi računa o sinu i plaća alimentaciju. Ma šta god zatreba za dete, on je tu. Nas dvojica imamo fantastičan odnos, kao da se nikad nije razvodio od moje Nine – kaže Radulović i dodaje da zbog cele situacije njegov unuk Lav ne ide u školu:

– Šokirao sam se kad je Danijela optužila Leku za silovanje. Ni ja ni moja supruga ne verujemo u to, znamo da Branislav nije takav! Čim je ta vest objavljena, unuka Lava smo prebacili na onlajn nastavu. On pohađa treći razred i znate da neka deca u tom uzrastu mogu da budu surova. Da ne bi doživeo neprijatnost, odlučili smo da zasad ne ide u školu. Moramo da ga zaštitimo!

– Stvarno sam ogorčen na nju! I supruga i ćerka i ja ne verujemo Danijeli i ne znam šta joj je trebalo sve ovo. Supruga i ja smo zubari, pacijenti nas stalno zapitkuju o tome, a ja im kažem isto što i vama: da svi verujemo Leki. Nas dvojica smo se čuli nakon što je bio na poligrafu. On zna da smo mi uvek tu za njega – priča Radulović, koji je je ubeđen da će Leka zauvek snositi posledice optužbe za silovanje:

– Ovo što mu se desilo uništilo mu je život! I ako ne bude osuđen, sve ovo će ostati na internetu i pratiće ga zauvek. To je strašno! Nadam se da taj pečat neće nositi unuk Lav i ćerka Nina. Ona je zasad dobro, radi mnogo i mislim da joj posao pomaže da ovo lakše podnese.

Branislav Radulović besan je i na glumce koji su se okrenuli protiv njegovog bivšeg zeta. Posebno ga je iznerviralo što je Miloš Biković potpisao peticiju da ne igra sa Lekom.

– Ne znam kako će se glumci koji su stali na Danijelinu stranu susretati sa Lekom na snimanjima ako se dokaže da nije kriv. Ipak je on legenda, jedan je Lečić! Taj mladi glumac Miloš Biković malo je požurio, trebalo je da sačeka. Nije kolegijalno što su on i još neki glumci odlučili da ne glume sa Lekom. Biković nije sačekao da čuje njegovu stranu. Krenuo je biciklom na Rusiju, rekao je Ninin otac.

