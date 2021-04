ALEN ISLAMOVIĆ IMA NOVI BIZNIS! Pevač se dugo nije pojavljivao u javnosti, a sada otkrio ČIME SE BAVI i koliko je USPEŠAN u tome!

Pevač Alen Islamović neko vreme se nije pojavljivao u javnosti, a sada je otkrio kako provodi vreme tokom pandemije korona virusa.

"Ja sam čovek sagrađen od takvih gena da uvek voli nešto da radi. Pobegao sam iz Zagreba koji je zatvoren, moja porodica živi u kavezu godinu dana, a ja sam ovde na području Bihaća, pa sam dosta u prirodi. Imam farmu lešnika, imam dosta poslova, sređujem kuću... Provodim vreme pored reke, sužen mi je krug prijatelja. Pazim se dosta", počeo je Alen.

On je pre četiri godine posvetio novom biznisu, sadnji lešnika, Alen je ispričao kako mu ide posao.

foto: Pritnscreen

"To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su jako krupni lešnici. Ta sorta je uspela, plasiram na tržište. Nadam se da će se taj urod povećati. To je posao budućnosti, savetujem svima da krenu time da se bavi. Za sve se koristi", priča pevač.

Na pitanje da li ga je neko od kolega pozvao zbog biznisa, Islamović je odgovorio:

"Jeste, jedan od prvih je bio Goran Bregović, pre jedno četiri godine. Tražio je odmah da mu pošaljem dva, tri stabala, kaže ima veverice. Čujemo se redovno nas dvojica i nadam se da će se smiriti ova situacija da bismo mogli nešto da radimo.

Alen je istakao da se veoma pazi, te je naglasio da se nedavno vakcinisao protiv korona virusa.

"Ja sam se vakcinisao zvahvaljujući Srbiji i kolegama koji su mi omogućili da primim vakcinu u Beogradu, od srca sam zahvalan. Doći ću i na drugu dozu. Treba se svi vakcinisati, da čuvamo sve oko sebe", zaključio je pevač u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:58 SAD ĆE DA ME PITAJU ŠTO NISAM URADILA DONJE ZUBE: Milica Todorović žestoko odbrusila hejterima i USIJALA mreže! (VIDEO)