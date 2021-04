MARKA ILIĆA IZ "MAJKI I SNAJKI" SPASIO DOKTOR BRANIMIR NESTOROVIĆ: Bio sam na ivici smrti, pravi mali antihrist!

Široki osmeh po kome je danas poznata porodica Ilić, nije uvek bio prisutan na njihovim licima i da nije uvek sve baš toliko sjajno kako nekad izgleda. To nam je potvrdila i sama Jelena Ilić, Markova majka i Elizabetina svekrva.

foto: Nemanja Nikolić

Takmičarka šoua "Majke i snajke", koji se emituje na Kurir televiziji, otkrila nam je detalje o detinjstvu svog naslednike koji je bio vrlo nestašan.

- Bio je nemirnog duha, izrazito je tvrdoglav i vrlo emotivan. Kao mali je bio pravi antihrist, povređivao se, pravio je probleme, baš je bio pravi nemirko. Imao je devet života kao mačka - kaže ona i priseća se trenutka kad je Markov život visio o koncu.

foto: Zorana Jevtić

- Marko je kao mali zdravstveno bio u dobrom stanju, ali se često povređivao. Kada je imao nekih 10-11 meseci, on je popio flašicu sredstva za čišćenje nameštaja, tako da je tada bio na ivici života i smrti. Stradali su mozak i bubrezi, jako teško smo to podneli kao porodica. Ta nesreća se dogodila kod devera u kući, Marko i ja smo bili sami, a moj suprug je sa našim starijim sinom bio na moru. Jedva smo to nekako preživeli, ostala nam je trauma od tog događaja. Život mu je spasio naš čuveni doktor Branimir Nestorović, koji ga je i lečio. Isprali su mu ceo organizam i to se nekako dobro završilo - prisetila se užasne nesreće prošlonedeljna pobednica kulinarskog takmičenja. Ipak, tu nije bio kraj sa neprilikama u koje je ulazio njen sin.

- Nedugo nakon ovog trovanja, drugarica mu je odsekla prst na levoj ruci, tako da je ostao bez prsta. Inače, on je levoruk, i piše i jede sa levom rukom. Imao je mnogo anegdota i sa biciklom, jednom su ga i psi izujedali. Stalno smo imali probleme sa njim, bio je uvek u pogrešno vreme na pogrešnom mestu - završava bolna prisećanja Jelena.

foto: Nemanja Nikolić

U priču se uključio i Marko, glavni akter nemilih događaja, koji kaže da mu ne smeta što ga je majka nazvala malim antihristom.

- Znam ja to sve, tih događaja o kojima je Jelena pričala ja se lično ne sećam, ali znam da sam bio nemiran i tvrdoglav. Mama me je tukla, dok je tata samo znao da me pogleda. I danas se brat i ja plašimo mame - uz osmeh završava Marko, dok je njegova supruga Elizabeta sve vreme pažljivo slušala i "hvatala se za glavu" od svekrvine priče o prošlosti.

