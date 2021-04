IVANA SELAKOV OTIŠLA U EGIPAT ZBOG ĆERKE KRUNE: Pevačica iskreno o krizi i naslednici koju je dobila vantelesnom oplodnjom!

Ivana Selakov rešila je da oseti čari mora u aprilu, pa je kao i njen kolega Đani, otišla u Egipat.

Da li je samo odmor razlog njenog odlaska u Egipat i da li nam je nešto novo muzički spremila, otkrila je pevačica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

"Došli smo sa još dve porodice koje imaju malu decu, njima je sve podređeno, oni se brčkaju, a mi nadgledamo. Ja volim Sunce i toplo vreme, presrećna sam što sam izašla iz zimske jakne. Otišli smo zbog Krune, korone, slabo se družila, nije išla na mesta gde je rizično, hteli smo da malo oseti Sunce. Nisam srela Đanija i Palmu, kao ni druge kolege", priča Ivana.

"More me uvek inspiriše, jako uživam u putovanjima. Nismo išli nigde zbog korone, a ovo nije naporno, bilo je samo tri sata leta. Odnos daljine i cene je super... Meni fali publika, to je jedna posebna energija i ljubav. Mnogo mi nedostaje. Za vreme korone imali smo kućne svirke i to su ljudi gledali, ispunjavali smo želje, jedva čekam prvi nastup, kao da prvi put u životu pevam. Nisam imala tajne svirke, volim da kada radim to bude kako treba, sa publikom. To je uticalo na nas muzičare, mislim da je ovo jedan ogroman period", rekla je Ivana Selakov, koja je progovorila o ćerki:

"Fizički je miks tate i mene, ali je jako tvrdoglava, pobedila je i njega i mene. Dolazak deteta sve menja, ali kod mene je sve bilo na bolje, ne mogu da se setim kako sam živela pre deteta, ništa ne može da mi bude preče od nje. Ona je toliko dobra da ja i sa njom mogu da idem i završim nešto. Ne volim da su majka i ćerka najbolje drugarice, ali je ona moje omiljeno društvo... O vantelesnoj oplodnji mogu da kažem sve najlepše, to je mnogima donelo decu, pre toga su mnogi ostali uskraćeni za potomstvo. Ja sam to uradila kod naše doktorke, koja je najveći stručnjak, preporučila sam je drugim parova. Biće kako bude, o proširenju, ali nikad nije kasno. Poručujem parovima da ne odustaju."

"Što se tiče krize, trudim se da ne kukam. Nije moje da komentarišem kako je kolegama, samo želim da se ovo što pre završi i da svi ponovo krenu da sviraju i pevaju", kaže pevačica i otkriva da će za Uskrs biti u Srbiji.

