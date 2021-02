BILI SU CRNI DANI, NISAM IZLAZILA IZ KUĆE, ŽIVIM OD DANAS DO SUTRA: Ivana Selakov u teškoj situaciji!

Pevačica Ivana Selakov otkriva da sve vreme pandemije nije imala nastupe, ali da se nije ni trudila da ih održava, jer je poštovala sve mere koje je država propisala.

Naime, Ivana kaže da je ostavljala novac i da nije želela da radi "na crno".

"Štekovi su se trošili i crni dani su bili. Svi smo mi ostavljali neki novac sa strane, neku ušteđevinu. Živeli smo od toga svih ovih meseci. Nisam imala nastupe, nisam želela da radim na crno. Nisam se skrivala i pevala na privatnim žurkama, ništa nisam radila. Nadam se da će se sve promeniti. Ne žalim se, živim skromno. Iz kuće nisam izlazila i uspela sam da se sačuvam", govori Selakov i dodaje:

"Loša godina je iza mene. Najviše u tom smislu da se sve promenilo u mojoj okolini, a verujem, i svim ljudima. Bili smo izolovani, drage osobe su nam bile bolesne, neki su ljudi i preminuli. Nismo mogli da radimo, sve se promenilo. Za mene ništa lepo, jedino je bilo sjajno što je moje dete proslavilo drugi rođendan. Živiš od danas do sutra, i to je to."

