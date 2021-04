NESTALA JE PLEMENITA DUŠA KOJA JE SPASLA MNOGE PORODICE: Danas sahrana organizatorke Kuće od srca, produkcija se OPROSTILA od nje

Jasmina M. (47), organizatorka serijala "Kuća od srca", nastradala je u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali.

Tada se kombi u kom se nalazila zajedno sa vozačem Zoranom S. sudario sa kamionom „skanija“. Nesreća se dogodila oko 11 časova u petak, nakon čega su oboje odveženi u obližnju bolnicu, ali je Jasmina podlegla povredama, dok je Zoran operisan.

foto: Pritnscreen/Instagram

Jasmina će biti sahranjena danas u 13 sati na seoskom groblju u selu Pločica kod Kovina.

Povodom saobraćajne nesreće u kojoj je organizotrka izgubila život, oglasila se i produkcija pomenutog serijala.

foto: Tanjug/Marjan Vučetić

"Sa velikim bolom i neizmernom tugom obaveštavamo vas da nas je nakon teške saobraćajne nesreće zauvek napustila naša Jaca, naš najbolji čovek i naš prijatelj. Nestalo je jedno sunce, jedna plemenita duša koja je svojim nesebičnim delima obeležila naš život i život mnogih porodica i ostavila neizbrisiv trag. Zajedno sa nama gradila je kuće za ugrožene porodice kako bi im obezbedila krov nad glavom. Spasila je mnoge svojim humanim zalaganjem i svojom neverovatnom voljom i upornošću. Živela je za to da drugima podari sreću. Pomagala je siromašnima i bolesnima do poslednjeg daha... Do poslednjeg otkucaja njenog srca. Bila je borbena do samog kraja. Dela koja je ostavila iza sebe nastaviće da žive posle nje i da pripovedaju o njenoj izuzetnoj snazi i dobroti. Bila je veliki deo ekipe serijala “Kuća od srca” - stoji u saopštenju.

foto: screenshot, Facebook

"Hvala ti što si ušla u naše živote i što si svojim prisustvom učinila da postanemo još bolji ljudi. Neka ti je večna slava! Nikada te nećemo zaboraviti! Njenoj porodici i njenim najdražima iskazujemo najnajdublje i najiskrenije saučešće", dodaje se u nastavku.

