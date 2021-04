OVO JE SUPRUG TAMARE GRUJIĆ: Vuk joj je NAJVEĆA podrška, bez njega ne bi mogla ništa, a evo kako ih je BOG pogledao

Tamara Grujić, novinarka serijala "Sa Tamarom u akciji", našla se u središtu interesovanja zbog privođenja na teritoriji Kosova i Metohije.

Predsednik privremenog organa opštine Vučitrn, Milan Kostić, te potvrdio da je Tamara tri sata provela u policiji. Kostić je rekao da se Grujićeva sa ekipom vratila u Prilužje i nastavila sa snimanjem priloga o socijalno ugroženim srpskim prodicama na Kosovu i Metohiji.

- Tamara je puštena nakon intervencije direktora Kacelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića - rekao je Kostić. On je naveo da je Grujićeva sa još sedmoro ljudi privedena u Policijsku stanicu u Vučitrnu oko 11 časova.

- Priveli su ih tokom snimanja Vojinovića mosta po kojem je Vučitrn poznat - rekao je Kostić.

- Imali smo manju neprijatnost, ali je važno da je sada sve u redu i da možemo da nastavimo da snimamo naše emisije - rekla je novinarka

On je naveo da Grujićeva u saradnji sa Kancelarijom realizuje projekat obnove nekoliko kuća za socijalno ugrožene Srbe na Kosovu i Metohiji, te da je u sklopu tih aktivnosti želela da u Vučitrnu snimi Most braće Vojinovića i stari grad Kaljaju kada je privedena.

Tamari je, bez sumnje, najveća podrška u svemu ovome suprug Vuk Đoković, koji joj, inače, pomaže u realizaciji emisije koju vodi. Par je udružio snage, pa se upustio u preduzetničke vode.

- U slučaju našeg zajedničkog posla odlučili su zajednički interes i profesija. Ja sam radila na televiziji, moj suprug na filmu. On je diplomirao produkciju na Akademiji umetnosti u Beogradu, koju sam ja upisala i sada sam na trećoj godini. Nama se sudbinski desilo da smo se prvo upoznali i počeli da živimo zajedno, a onda i stupili u brak radeći poslove ispred i iza kamere. Kada se pružila mogućnost da radimo zajedno, spojili smo lepo i korisno - rekla je svojevremeno Tamara.

- Brak između nas bio bi neodrživ da sam ja na terenu devet meseci, a on na drugim projektima. Mi zapravo radimo i živimo zajedno. S druge strane, bez obzira na to što imamo ista profesionalna interesovanja, karakterno smo potpuno različiti. Ja sam plahovita, on je veoma smiren tip, pravi producent. Ja sam ispred kamere, uvek tražim više, uvek želim više, tražim pomoć, novac, podršku, ljudi reaguju na mene, a on radi ono za šta ja nemam vremena, a podjednako je važno.

Inače, Tamara je 5. septembra 2019. godine na svet donela devojčicu Lenku iz ljubavi sa Vukom Đokovićem, producentom i kolegom.

"Vuk i ja dugo smo želeli da postanemo roditelji, a otkad smo počeli da radimo na terenu, imala sam u vidu da ću jednog dana, bože zdravlja, biti u drugom stanju. Zato sam odmah počela da smišljam kako ćemo mi, kao ekipa, tada funkcionisati. Na kraju svake sezone snimali smo nekoliko emisija unapred. Prošle zime, Vuk i ja videli smo da imamo dovoljnu zalihu da na proleće, bez opterećenja s te strane, odemo na vantelesnu oplodnju. Računajući da će to biti za nekoliko meseci, bili smo potpuno opušteni. Baš u tom periodu Bog nas je pogledao i ja sam, potpuno prirodno, ostala u drugom stanju", ispričala je Tamara pre nekoliko godina.

