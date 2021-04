VOJAŽ OTKRIO SVE O ODNOSU SA ŽENOM OD SULTANA! Reper se osvrnuo i na raskid sa Breskvicom, pa PRIZNAO da li ima novu DEVOJKU!

Raskid Anđele Ignjatović Breskvice i Mihajla Veruovića Vojaža izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, a on je sada otkrio da li ima devojku.

"Niko me ne poznaje po imenu i prezimenom, svi me znaju kao Vojaž. Pomenuo si starije koleginice, nisam u tom smeru preusmeren, to me ne zanima. Svi mi koji imamo platformu i veću gledanost treba da je iskoristimo i da promovišemo kulturu. Vojaž ima malo veću težinu. Znači put, a moja životna priča je usko vezana sa Francuskom, tamo me je život isklasao u čoveka kakav sam danas", rekao je reper, a onda se osvrnuo na raskid sa Breskvicom.

"Nismo zajedno, 100 posto. Nije ni moja ni njena namera bila da delomo javnost, to se desilo među mlađim generacijama. Imam poštovanja prema njoj. Ona je mene ostavila, nije bilo ni malo prijatno. Svemu dođe kraj i tako je i našoj vezi. Ugasila se ljubav i to je istina. Ne čujemo se i istina je da sam joj posvetio pesmu. Sve što sam mogao da joj dam je muzika. Izgubio se sav trag mog znanja o njoj. Trenutno sam sam i nemam devojku", rekao je Vojaž, pa otkrio u kakvom je odnosu sa Ženom od Sultana.

"Sa njom im prijateljski odnos, prijateljski odnos se svodi na kolegijalnost. Ne možete da znate da li je istina, morate da verujete na reč. Tu nema prostora za bilo šta", rekao je Vojaž u emisiji "Premijera-vikend specijal".

