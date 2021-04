TONI NIJE MOGAO DA PODNESE DARINU LJUBOMORU?! Par se otpratio sa Instagrama, a onda se PEVAČICA odlučila na OVAJ KORAK! (FOTO)

Pevačica Dara Bubamara navodno nije više u ljubavi s Tonijem, a razlog raskida je navodno preterana pevačicina ljubomora.

Oni su se prvo otpratili sa Instagrama, a to nije prvi put da su podgejali sumnju da su raskinuli.

Po svemu sudeći, Dara je odlučila da ponovo zaprati Tonija, što on nije učinio.

foto: Printscreen

Pa tako je ostalo da na društvenoj mreži Instagram njega Dara prati, a on nju ne.

foto: Printscreen

Naime, kako je ispričao izvor blizak paru, Darin mladi izabranik navodno nije više mogao da podnese folkerkinu posesivnost i ljubomoru na svaku žensku osobu koja je u njegovom društvu.

foto: Vladimir Šporčić

- Dara je Toniju doslovno svakodnevno počela da dosađuje zbog konstantnog prebacivanja za svaku sitnicu. Međutim, Dari je najviše smetalo to što je njen dečko uvek u društvu devojаka svojih godina, zbog čega je imala nekoliko ljubomornih ispada. Kada je shvatio da to više neće moći da kontroliše, Toni je rešio da preseče i stavi tačku na njihovu vezu - počinje priču izvor blizak paru i objašnjava:

- Kada su tek počeli da se zabavljaju, oboje su bili svesni da njihova veza ne može da uspe ukoliko bude bilo ljubomore, pa je Toni otpočetka Dari stavio do znanja da neće menjati svoje navike zbog nje. S druge strane, Dara je pristala ne njegove uslove i svesno je prihvatila činjenicu da se njenom dečku svakodnevno nabacuju mlade i atraktivne devojke. Međutim, Bubamari je vremenom sve to počelo da smeta, izgubila je poverenje i samopouzdanje i nimalo joj nije bilo lako što je svaka devojka u Tonijevom okruženju zgodna i mlada. Zbog toga mi je često pridikovala, a to je bio razlog njihovih čestih svađa - kaže izvor.

foto: Instagram, Dara Bubamara, Printscreen

Kurir.rs/Alo/M.M.

