JAVNO JE BLATIO, A SAD BI DA SE MIRI SA SONJOM: Željko ne može da je preboli, a ovu pesmu je napisao za nju kad se udala za Lukasa

Pevač Željko Šašić priznao je da se pomirio sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović.

- Sonja i ja smo se razveli pre više od deset godina i svašta se pisalo na ovu temu. Jedno vreme nismo bili ni u kakvom odnosu, nismo komunicirali, prosto za time nije bilo potrebe. Sada smo se pomirili, možete i da je pozovete da je pozdravite od mene! Mada, verujem da će ona da slaže i da kaže da to nije istina. Uvek mogu da sednem na piće s njom, nikad nisam imao s tim problem. Bivši supružnici uvek treba da budu u dobrim odnosima, ne vidim razlog da ne bude tako. Svakako na mom emotivnom planu se nešto drugo dešava, uvek ima neke akcije, sve je u redu, ne treba da brinete - rekao je Željko kroz smeh.

foto: Damir Dervišagić

On je jednom prilikom priznao kako i dalje pati za Sonjom i to što je ona otišla za Acom Lukasom.

- Prošlo je mnogo godina, a ja ponekad i dalje patim zbog razvoda od Sonje! Ne kažem da je to sad neka velika tuga, ali nekako osetim žal zbog toga što smo se rastali. Čovek uvek žali zbog nečeg lepog što se završilo. To je i normalno. Koliko god da se ljudi udalje jedni od drugih posle braka, ipak im ostaje zajednička prošlost. Ako me pitate da li je i dalje volim, odgovor je ne, ali svakako da često pomislim na ženu sa kojom sam proveo jedan deo života - izjavio je pevač svojevremno.

- Do toga da se rastanemo dovele su one stvari koje ljudi ne rade kad su u braku, a svi znamo na šta mislim! - dodao je Željko, koji je pesmu "Mali je ovo grad" posvetio Sonji nakon razvoda. Pored toga njih dvoje su se u javnosti najžešće blatili.

Acu Lukasu smešno šta priča Željko Oglasio se i Aca Lukas, koji je takođe bivši suprug Vuksanovićeve, pa otkrio da ga je šokirala izjava nekadašnjeg dobrog kolege i kuma, te je objasnio da mu nije jasno zbog čega Željko pozdravlja Sonju i govori da su u dobrim odnosima. - Šašić je smešan, on je, je*ote, zblajznuo skroz, pukao je načisto! Zašto bi Sonja krila od mene da se pomirila s njim? Zvao sam je sada da joj ispričam šta je rekao, ona mi kaže da će mu baciti bombu. Morao sam da je pozovem da joj upropastim dan, znam da se oko takvih stvari nervira kad joj pomenem bivšeg - priča Aca. foto: Nemanja Nikolić

