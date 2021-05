BAKA PRASETU PRETI 5 GODINA ROBIJE: Vozio sa falsifikovanom dozvolom, muljao, pa dolijao!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, kako Kurir ekskluzivno saznaje, falsifikovao je švajcarsku vozačku dozvolu koja mu je omogućila da se po Srbiji vozika luksuznim automobilima "lamborgini" i "porše", koje mu je policija početkom godine oduzela.

foto: Kurir

Tada je, podsetimo, rutinskom kontrolom utvrđeno da je jutjuber nelegalno upravljao vozilima koja su registrovana u inostranstvu bez prisustva vlasnika istih, a pritom ima stalno prebivalište u našoj zemlji. I jedan i drugi automobil je oduzela Uprava saobraćajne policije zbog sumnje u carinski prekršaj i radi policijskih provera. Do dan-danas mu automobili nisu vraćeni, iako on svakodnevno zivka policijsku upravu i moli da se slučaj reši što pre. Međutim, Baka Prase je svestan da je napravio ozbiljan prekršaj, a s obzirom na to da automobili nisu njegovi, u problemu je i vlasnik firme koja mu je dala ta vozila da luduje po prestonici.

foto: Printscreen

Veliko je pitanje kada će i da li će mu uopšte kola biti vraćena. Kako kaže naš izvor, detaljnom istragom je utvrđeno da se radi o lažnim ispravama i policija može slučaj da prebaci na tužilaštvo. Ali ukoliko se utvrdi da je Baka svesno počinio krivično delo falsifikovanja dokumenata, preti mu od tri do pet godina zatvora. Prema rečima našeg sagovornika, Ilić je angažovao advokate koji rade na tome da ne završi iza rešetaka, nego da se sve reši plaćanjem određene novčane kazne.

foto: Kurir

Naša redakcija je ovim povodom uputila zvaničan mejl MUP, ali do zaključenja broja nismo dobili komentar. S druge strane, Bogdan Ilić nije odgovarao na pozive, a ni na poruke naše redakcije. Podsetimo, Iliću su pripadnici Žandarmerije najpre oduzeli "porše" pre više od dva meseca kad su ga zaustavili na Novom Beogradu, a krajem februara interventna jedinica policije zatekla je "lamborgini urus" nemačke registracije parkiran na obeleženom pešačkom prelazu u Ulici Jove Ilića na Voždovcu koji je vozio Baka Prase.

Kurir.rs/ Lji­lja­na Stanišić Foto: Ana Paunković, privatna arhiva