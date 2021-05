SNEŽANA ĐURIŠIĆ STIGLA IZ AMERIKE: Pevačica progovorila o odnosu sa ćerkom i priznala oko čega se dogovara sa IZABRANIKOM VANJOM!

Pevačica narodne muzike Snežana Đurišić Vaskrs je dočekala u Americi, gde joj žive ćerka Maja i zet, kao i unuci Luka i Teodora. Ona je otkrila kako se provela na putu, kao i kako funkcioniše njena veza sa Vanjom Miloševićem.

- Lepo sam se provela jer sam sa decom bila uglavnom, sa Lukom i Teodorom. Kako možete da se provedete i osećate kada ste sa unucima, divno - prepuna je Snežana prelepih utisaka, a po povratku iz Amerike otkrila je kako tamo trenutno funkcionišu stvari, uzme li se u obzir pandemija koronavirusa.

- Tamo sve radi, sve funkcioniše. Naravno, nose se maske i ti neki propisi, ali funkcionišu potpuno okej.

Maja, Snežanina ćerka, od nje je nasledila karakteristične crte lica, ali i neosporni muzički talenat, koji je svojevremeno demonstrirala na jednom od majčinih koncerata. Ipak, muzikom ne želi da se bavi.

- Uvek ona hoće kad god je pozovem i predložim nešto, ali nije želela da joj to bude profesija. To je njeno zadovoljstvo, ona to voli... Voli muziku i odlično peva. Zašto ne bi pevao neko ko zna da peva?! Ionako imamo gomilu pevača koji ne znaju da pevaju, a zovu se pevači, tako da bolje da peva onaj ko zna, nego ko ne zna, pa se muči i trudi - objasnila je pevačica.

Pevačica godinama unazad uživa u skladnoj ljubavi s poznatim ginekologom Vanjom Miloševićem, koji joj je velika podrška u svemu što radi.

- Vrlo se često konsultujemo za ono što ja radim. Uglavnom ja znam šta treba da radim, jer imam impozantan broj godina iza sebe, kada je u pitanju radni staž, ali svakako volim da čujem mišljenje ljudi koje volim i uvažavam - rekla je Snežana u Premijeri.

