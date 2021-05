DEVOJKE SU ME TUKLE I MALTRETIRALE: Iva Grgurić priznala da se od muškaraca nije odvajala, ima TRAUME iz prošlosti!

Iva Grgurić je otkrila da je kao mlada devojka bila maltretirana od strane svojih vršnjaka.

Pobednica rijalitija priznala je da su je devojke tukle u osnovnoj školi.

foto: Printscreen7Magazin In

"Maltretirale su me devojke, sećam se da su me tukle u osnovnoj školi. Muškarci su me voleli, s njima sam se uvek družila jer su bili jednostavniji, uvek sam više volela muško društvo", otkriva bivša zadrugarka.

"Uvek sam bila slatka curica, koja se nije odvajala muškaraca, zbog toga me devojke nisu volele, i u osnovnoj školi i u srednjoj. Borbena sam, od detinjstva sam se izdvajala i to je tada krenulo. To je neka motivacija za uspeh", zaključuje Iva u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:24 GRGURIĆEVA IZRONILA IZ VODE U DUBAIJU, MUŠKARCI ĆE IZNOVA GLEDATI OVAJ SNIMAK: Iva okrenula zadnjicu i zategnuta je kao PRAĆKA!