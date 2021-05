DIMITRIJE IZ MAJKI I SNAJKI: Julija ceni prave vrednosti! Odmah sam shvatio da je prava!

Jedna od epizoda kulinarskog takmičenja "Majke i snajke" koja je izazvala najviše pažnje u prvoj sezoni svakako je ona u kojoj je došlo do spektakularne veridbe, kad je porodica Dimitrišin postala bogatija za još jednog člana, sada već zvaničnu snajku Juliju Đukić.

foto: Kurir televizija

Ono po čemu je ova epizoda bila specifična svakako je i to što je umesto majke, kuvala jedna baka - Janja. Dimitrije je ispričao kako je upoznao svoju verenicu Juliju.

- Mi smo se upoznali krajnje spontano na Fejsbuku pre godinu dana. Ja sam bio postavio neki post i ona mi je odgovorila, i to ne kao devojka koja bi mi slala poruku da bi htela da ima nešto sa mnom, već najnormalnije, kako se komentariše objava. Julija je bila nešto u Crnoj Gori i kad se vratila, posle dve-tri nedelje, počeli smo da se dopisujemo malo intenzivnije i dogovorili smo se da se vidimo - ispričao nam je na početku Dimitrije.

foto: Kurir televizija

Ipak, iza Dimitrijevog osmeha krije se teška životna priča.

- Moja majka me je ostavila s godinu dana, tako da živim sa ocem i bakom. Tata je meni oduvek bio i najbolji prijatelj. U svemu me je podržavao, on je moja najveća podrška. On se oduševio Julijom kad ju je upoznao. Nju definitivno najviše voli od svih mojih devojaka - dodaje Dimitrije.

foto: Kurir televizija

Budući mladoženja ne krije da ga je verenica u potpunosti oduševila.

- Julija se ne folira, prirodna je. Ceni prave vrednosti, imala je težak život, otac je ostavio nju i sestru s majkom kad su bile male. Ona je baš devojka za kuću. Prvi put kad je došla kod mene, ja sam bio na poslu, ona je ribala toalet, prala, kuvala. Sve je to sama uradila, nikad joj ništa ja nisam rekao. To je jako retko danas. I u kuhinji je vrh, njena domaća supa je broj jedan, nema joj ravne.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/A.P.

