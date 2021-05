LUNA SE VENČALA, A KIJA PROGOVORILA O SVOJOJ SVADBI: Kockareva pokazala dečka, a sada otkrila da li staje na LUDI KAMEN!

Pevačica Kristina Kija Kockar već duže vreme je u žiži javnost, a dešavanja iz njenog privatnog života uvek su svima bila i te kako zanimljiva.

Nakon objavljene fotografije sa dečkom, Kija je otkrila šta je to bilo presudno, te je zajednička fotka završila na njenom Instagram nalogu, s obzirom na to da znamo da se ona po tom pitanju do sada nije oglašavala.

- Od juče sam počela drugačije da gledam na svet. Fotografiju jesam okačila, nisam razmišljala, niti planirala kako mnogi misli. Bila sam jako emotivna, zato mi danas i nije dobro - rekla je ona i dodala:

- Ali ja svakako ostajem pri tome da svoj privatni život zadržavam za sebe. Vidim da su svi prepoznali ko je on, ali o detaljima ne želim da govorim - ističe Kija.

Takođe je prokomentarisala i venčanje Lune Đogani, ali je i priznala da li ona planira da uskoro ponovo stane na ludi kamen.

- Ne, ne uskoro. Ne udajem se još uvek. Ni ne moram uopšte da se udam. Probala sam jednom i ne moram više nikada. Mislim da jedan papir ništa ne znači. Ali jedva čekam da postanem mama - priznala je Kockareva.

