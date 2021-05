DETALJI GLAMUROZNOG ŽIVOTA U FRANCUSKOJ: Ana Rajković i SRPSKI fudbaler žive bajku i otkrivaju šta im FALI IZ SRBIJE (FOTO)

Manekenka Ana Rajković i njen muž, fudbaler, Predrag Rajković uživaju sa sinovima Reljom i Tadijom, a kako pričaju za medije, bračni partneri jedno drugom uvek pomažu oko svih obaveza u odgajanju naslednika.

foto: Printskrin/Instagram

Sreća je za njih kada su svi na okupu, a retki su momenti da često mogu da budu zajedno, s obzirom na to da Predrag Rajković, golman naše reprezentacije i FK Rems iz Francuske ima veliki broj sportskih obaveza. No, kada se skupe, smeh i ljubav ovoj porodici ne nedostaje. Od kada su dobili sinove Relju i Tadiju, bračni parteneri Ana i Predrag Rajković mogu da kažu da su bogati ljudi. Žive na dve adrese. U Beogradu i Francuskoj, ali glavni grad naše države uvek nose u srcu. Zato se najbolje osećaju kada su u Beogradu okruženi svojom porodicom. Kako nam kaže Ana, njen suprug joj u svemu pomaže, što joj olakšava dosta oko dece.

foto: Printskrin/Instagram

- Predrag je naučio da menja pelene i to mu nije uopše strano i hoće to da uradi. Ali s obzirom na to da sam ja više vremena kod kuće, onda uglavnom to ja radim - kaže uz osmeh Ana Rajković i dodaje da iako je mala razlika između dva sina, ništa joj ne pada toliko teško.

- Nisam imala prilike da se naviknem na neki miran život. Od kada sam se udala konstanto putujemo. Pre toga smo stalno vodili naše pse, pa sam tako navikla da nikada nisam sama i da imam puno obaveza i da uvek vodim nekog sa sobom. Sada su to naši sinovi. Oni se odlično slažu, iako je mala razlika. Super se snalazim sa njima, a Predrag mi puno pomaže. Tako da mi zaista ništa ne pada previše teško - kaže Ana.

Na pitanje kada se deca probude oko dva ili tri sata tokom noći, ko je zadužen da ih ponovo uspava, Ana nam odgovara:

foto: Printskrin/Instagram

- Nažalost ja nemam tu sreću da Predrag uopšte čuje njih. Ja sam ta koja ide od sobice do sobice i dežura. Ne samo tada, nego i u četiri, pet časova ujutru. Oni se bude kao i sva deca. No, Predrag ima tako čvrst san i on ništa ne čuje. Čak i kada su nam upali lopovi u kuću on ništa nije čuo i nije mi verovao. Tako da on u svom snu uživa, dok sam ja ta koja noću kroz kuću ide kao zombi.

Iako su se u početku pribojavali kako će stariji sin da prihvati mlađeg, sve je prošlo bolje nego što su zamišljali.

- Zaista je Relja mlađeg brata super prihvatio. Jako sam bila uplašena, s obzirom na to da je Relja odrastao baš u centru pažnje. Ali smo poslušali savete prijatelja i od njih naučili da nam on bude i dalje centar pažnje, da ne bi bilo ljubomore i to je urodilo plodom. Uopšte nije ljubomoran i dalje misli da je on centar sveta i ništa drugo nije bitno. (smeh). Ponaša se kao mali bata i voli ga- priča Ana.

Svaki zajednički trenutak za njih je dragocen.

foto: Printskrin/Instagram

- Naše dvorište smo pretvorili u park i igraonicu da bi deca mogla da funkcionišu normalno i da bi zadovoljili svoje dečje potrebe. Kada sam bila u Beogradu nisam mogla da verujem da sve koliko-toliko funkcioniše normalno. Naravno odmah sam sem vakcionisla i laknulo mi je. Sada mogu da idem svuda se decom. Zaista smo odgovorni, ali u Franckuskoj se nažalost stanje ne poboljšava - priča Ana, koja nam priznaje da Predrag iako ima zahtevne treninge i utakmice, ima strpljenja kada dođe kući da se igra sa sinovima.

- Verovatno mi većina neće poverovati, ali naš sin kada krene Peđa na trening, on plače ispred vrata. Kada se vrati tata oni iste sekunde moraju da idu da igraju fudbal. Stariji sin je naučen da kada ga vidi viče “tata gol, tata gol”. I dok je tata na treningu mi moramo da gledamo njegove klipove na jutjubu, da gledamo kako to tata brani. Tako se nas dvoje bacamo po dnevnoj sobi, a kada izađe sa tatom u dvorište, onda se bacaju po travi. Zato što mama nije zaintersovana za bacanje po blatu - kaže kroz osmeh Ana i dodaje da je Beograd oaza njihovog zadovoljstva.

- Tu nam je porodica - naglasila je ona.

foto: Printscreen

Relja je živahno, a Tadija mirno dete

Na pitanje da li su se “podelili” na koga sinovi liče, Ana nam je otkrila:

- Relja likom baš dosta liči na mene, dok Tadija na Predraga. A karakter je obrnut. Relja je isti tata. Da može da se popne na kuću, popeo bi se. A Tadija je kao ja. Samo posmatra i nije zaintersovan da pravi haos. Tako da su se izmešali.

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:37 STRANCI OTKIDAJU NA IVANU, NIKAD NISU VIDELI TAKVU RIBU! Otkriveno kako na URAGANKU reaguju u Roterdamu: Padaju svi u nesvest!