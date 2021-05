JA U KREVETU SA KLIJENTOM, A ONDA U SOBU UPADA NJEGOVA ŽENA! Elekta o ŠOKANTNIM iskustvima: Meni ništa, ali on je baš NA*EBAO

Transrodna pevačica Elektra Elit šokirala je priznanjem da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, kao i da za noć može da zaradi 50.000 evra.

Nije krila ni da su joj se udvarali "naši pevači", da sat naplaćuje 900 evra, a sada i najgori momenat kada je, tokom se*sa s klijentom, u hotelsku sobu uletela njegova žena!

"Pa šokirala se, ona upada, a ja... nema gde me nije bilo u tom trenutku, na plafonu, na krevetu. Nije bilo skandala sa mnom, ja sam rekla 'on je došao kod mene, ne ja kod njega', on je tu bio je*ana strana. Pošao je vrlo tiho za njom. U spavaćoj sobi je do tada bio glasan i žestok, a onda kad je žena došla...".

Elektra je dodala i da ta situacija "nije baš za zezanje", ali da bi takve stvari supružnici trebalo da rešavaju među sobom.

