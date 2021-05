BORIS JE URAGANKAMA KREIRAO VRELE KOSTIME: Bilo je preko 100 sati ručnog rada i dodavanja kristala! Evo šta kaže Tijana Bogićević

Tijana Bogićević, nekadašnja predstavnica Evrovizije i Boris Kargotić dizajner u Pulsu Srbije komentarisali su učešće "Hurricane" na Evroviziji.

Pevačica je na samom početku otkrila koliko je oduševljena.

" Tek kad smo mi došle na red, nešto se desilo sinoć, pune su poleta, da to ispadne kako treba, vrcaju od energije, samouverene su, došle su i pokazale šta znaju pored izgleda i glasa. Bilo je par dobrih pesama, ali do njih ništa", rekla je ona.

foto: Kurir Televizija

Boris koji je kreirao kostime sa cirkonima, kristalima i biserima dao je svoj sud.

"Kako da nas ne podrže? Samo lažni ne bi podržali nešto što je dobro, one su bile osveženje nakon limunadica, to je pravi evrovizijski nastup i energija, dale su 300 posto od sebe i to ne može da prođe nezapaženo. Prošli smo sve i svašta, stvari koje niste videli i ne treba, više nismo bili objektivni. Meni se u jednom momentu povraćalo od kostima, ali kada su izašle to je bilo to. Mislim da nismo subjektivni", ističe on.

foto: Kurir Televizija

"Ja sam dao četiri svoja maksimuma, uradili smo ono što im je najbolje stajalo, uživam gledajući njih, srodile su se sa tim, meni se toliko dopalo da nisam spavao, samo da ovo prođe, umirem od treme ovde. Meni je istekao pasoš da ja nisam mogao da idem. To nije bio samo materijal, tu ima toliko detalja. Preko 100 sati ručnog rada je bilo, kristali, biseri, radilo se do poslednjeg momenta", dodao je kreator provokativnih kostima.

"Ja nisam bila poznata i nisam imala toliku podršku, morate da odete tamo sa osećajem da ste najbolji. Neznatan broj javnih ličnosti komentarisao je kada sam ja bila, kritike su bile na sve strane, ja sam išla ubijena u pojam, u ovoj e uloženo mnogo truda i rada... Sanji sam već poslala poruku, mogu samo da kažem bravo, rekla sam da sutra bude isto tako, naravno da imaju podršku od svih, navijam i videćemo sutra šta će biti", ističe Tijana.

"Ja sam sve vreme sa njima na vezi, pitam ih šta jedu, da li su se ugojile, možda sam preosetljiv, ali meni je mnogo stalo", kaže Boris i dodaje da Uraganke nastupaju u istim kostimima.

foto: Kurir Televizija

Borisove kreacije nosila je i pevačica Madona, pa je istakao koliko mu to znači, posebno u ovom momentu.

"Nisam svestan toga, bitnije su mi ove naše devojke. Navijao sam, tresao sam se", zaključuje Boris.

Kurir.rs/K.Đ.

