MENSUR SE OGLASIO NAKON ŠTO JE MAJA OTKRILA DA GA MINA I DALJE VOLI! Ovu njegovu reakciju niko nije očekivao, ostavio BEZ TEKSTA!

Odnos Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića i dalje je tema o kojoj se raspreda, iako oni mesecima nisu zajedno. Maja Marinković pričala je o svom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, te pomenula Minu i Mensura i otkrila šta joj je zadrugarka ispričala samo dan ranije.

- Mina mi je rekla da ga ignorišem, mislim da nema dobre namere, ona mi nikad nije bila čista. Juče mi je rekla da i dalje voli Mensura, a ja sam imala sa njim ono što sam imala, možda želi da mi se sveti sad sa Janjušem, uopšte joj ne verujem. Tako je i sa Čorbom odmah legla posle mene. Ja ne znam da li je ona imala nešto sa Janjušem, meni se Mensur svideo, imala sam neke izlete, tada sam imala najgore svađe sa Janjušem, želela sam da radim šta mi se radi. Ne smeta mi da priča sa njom, ali da se grli i ljubi, to mi je malo čudno. Možda želi i nekog od nas dvoje da diskvalifikuje, kod nje se nikad ne zna, ipak ona zna do kakvih scena može da dođe, pa to radi. Janjuš je neko ko ima tu crtu da odmeri žensko, žene to primete, a on meni zameri kad Filip dođe da me zagrli ili kad se pogledam sa Čorbom. On meni uvek nabija na nos, i Čorbu i Mensura. Nisam ja njega u vezi varala, to se sve dešavalo kad smo mi završili - komentarisala je Maja protekle noći.

Zbog ove njene izjave i Mininog priznanja Maji, oglasio se Mensur Ajdarpašić otkrio je da li možda kod njega još uvek postoje emocije prema Mini.

- Jedina pozitivna stvar iz tih priča vezanih za Maju i maloletnu M.V. jeste da su obe zadovoljne odnosom sa mnom, dele isto mišljenje i slično iskustvo, rekao bih (smeh). Neverovatna doza entuzijazma tih devojaka dok govore o meni... Iz svega toga treba izvući pozitivne stvari, iz te cele situacije i tih odnosa, mimo nekih u koje niste upućeni. Mensur je izvukao najbolje za sebe i dobio priliku da usavrši sebe i svoj personaliti - rekao je Mensur.

