BIVŠI RIJALITI UČESNIK ŠOKIRAO NOVIM IZGLEDOM! Mensur više ne liči na sebe, nabacio VIŠAK KILOGRAMA, a OVO je sve iznenadilo!

Učesnik prošle treće sezone rijaliti programa "Zadruga" Mensur Ajdarpašić u novogodišnjem intervjuu za portal Pink.rs priznao je da je preležao koronavirus, ali i ljubavni virus i tako potvrdio da je preboleo nekadašnju devojku Minu Vrbaški koja sada u "Zadruzi 4" ima i te kako buran odnos sa Filipom Carem.

Na društvenoj mreži Instagram Mensur je podelio snimak u okviru kog je označio svoju nekadašnju cimerku iz Bele kuće Jelenu Pešić.

Iako se Mensur veselio, mnogima je za oko zapao njegov fizički izgled. Primetno je da je Mensur pustio bradu tokom izolacije, ali i da se za vreme borbe s koronavirusom ugojio i nabacio kilograme, što svedoče njegovi obrazi.

On je nedavno ispričao svoje iskustvo sa korona virusom.

- Nisam se testirao sada, treba da odradim analize krvi, rengen, nalazi su bili dobri. Dijagnoza je bila blaga upala desnog plućnog krila, negativan sam 15 dana, tačnije, sada nisam infektivan, jer je prošlo 15 dana. Što se tiče simptoma imao sam blago naglo otežano disanje, stomačne tegobe, malaksalost, modrenje po glavi, ispod očiju. Onda sam odradio nalaze i bio sam pozitivan. Najviše se odrazilo na pluća. Nisam izgubio čula ukusa i mirisa. Mislim da sam ja to treningom povratio, jer sam već preležao, pa sam to povratio u teretani sigurno - rekao je on za Srbiju Danas.

