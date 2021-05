DRAGICA ZLATIĆ NA KURIR TELEVIZIJI PRVI PUT OTKRILA KO JOJ JE DEČKO: Nije mamin i tatin SIN, iz Beograda je, a evo čime se BAVI!

Pevačica "Zvezda Gradna" Dragica Zlatić proslavila je 36. rođendan, a sada je gostovala u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom je otkrila sve o dečku koji joj je pripremio vatromet za rođendan.

foto: Printscreen

"Ne doživljavam sebe kao tetku, ja i danas u ovim godinama sam u stanju da gledam crtani, o kojim god godinama da priičamo nisu bitne godine već stanje duha. Ja se svemu radujem kao neko dete", rekla je Dragica na samom početku i dodala:

"Ja sam uvek otvorena i iskrena, bez foliranja. Drago mi je da sam ja živela bajku na rođendanu. Dvoumila sam se kako ću i šta, plašila sam se zbog korone, ali sam uzela prostor na otvorenom. Najdraže mi je što nema osobe koja je bila, a da me nije pozvala da mi kaže da su se baš dobro proveli. Meni je puno srce", rekla je ona.

foto: Printscreen

"Jednom poklonu sam se posebno obradovala, reći ću ti da me je vatromet posebno obradovao. Moj dečko je otišao kod njih, oni su mu objašnjavali da imaju razne vatromete. Ovaj vatromet koji je bio je jedinstven, niko nije imao takav vatromet. Nisam znala za to iznenađenje. Glupo je da kažem da li sam ja to zaslužila. Bila sam preparirana tada, dobro sam i živa", rekla je Dragica.

foto: Printscreen

Dragica je progovorila o dečku.

Još je rano za našu svadbu, tek smo na početku. Nas dvoje kao da smo 8 godina zajedno, dobro jedno drugo osećamo, ali moramo biti realni. Za svadbu je rano. On nema ni Instagram i operisan je od medija. Mnogo mi se to sviđa. Mislim da on voli medije samo kada sam ja izložena i obožava kada sam ja u nekoj emisiji. Zove se Mladen iz Beograda je, imamo isto godina, bavi se privatnim poslom, ustaje u 7 sati, nije mamin i tatin sin, nije kriminalac", rekla je Dragica.

foto: Printscreen

OVDE MOŽETE PRATITI KURIR TELEVIZIJU UŽIVO:

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:48 POBEDNIK ZVEZDA GRANDA VENČAO SE U CRKVI! Zapevao na sopstvenoj svadbi, a TRUDNA MLADA zablistala u VENČANICI! (VIDEO)