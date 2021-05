RAŠA PAVLOVIĆ ZARATIO S ĆERKOM NA FEJSBUKU: Raskidam ugovor o izdžavanju! Ništa ti neću ostaviti!

Porodični problemi poslednjih godina postali su javni na estradi. Ovoga puta kao grom iz vedra neba odjeknula je svađa između čuvenog narodnog pevača Radoša Raše Pavlovića (77) i njegove ćerke Malene Pavlović, i to na Fejsbuku.

Očigledno da su međuljudski odnosi u porodici Pavlović slični kao među učesnicima u rijaliti programima čim su rešili da se obračunaju preko društvene mreže. Raša je ćerki poručio da raskida ugovor o doživotnom izdržavanju, pa je ona objavila status koji je šokirao pratioce.

- Poštovani prijatelji, svi koji ste prijatelji velikog umetnika Raše Pavlovića, molim vas da se sami obrišete. Hvala - napisala je njegova ćerka, a njen otac se uključio u konverzaciju.

- Šta si, blago tati, po profesiji? Želim ti srećan život. Da srećno živiš, a ja šta ću uraditi, to mi ti nećeš zabraniti. Sve ste ti i tvoja majka doprinele. Okej. Tako ste htele. Ovo ti nikada neću dati. Ugovor će biti poništen. Nisi ga ispoštovala, u poslednje tri godine bila si pet puta. Da li je to dovoljno, šta misliš?

Ona mu je uzvratila:

- Okej. Vrati stolariju, njivu, takse. Izbacio si mamu s obrazloženjem da ne možeš sam s njom jer je bolesna i nema Hitne u Obrvi (selo nadomak Kraljeva).

Raša je nastavio da se obraća svojoj naslednici.

- Ja sam ti ipak otac. Moj život je lično moj, to zapamti. Mnogo sam ti dao, a ovako vraćaš. Bezobrazluk je bezobrazluk. Samo da znaš da rušim ugovor. Ne treba mi tvoja nega. Ostaviću kome ja hoću. Dosta sam ti dao. Neka ti je bogom prosto. Slušaj svoju majku - napisao je on.

Mileni izgleda nije bilo svejedno:

- To je tvoja sramota, oče. Ionako mi tvoja draga preti da će da me tuži, s obzirom na to da je nemački državljanin. Od tvoje unuke da uzme. Bravo, oče. Okej, tako hoćeš. Oboje ste nepismeni. Uzeo si Tari (unuci, prim. aut.), ne meni - zaključila je ona.

Inače, Raša Pavlović važi za muzičara vrhunske interpretacije. Hitovi po kojima je poznat su "Stanite, dani, stanite, noći", "Svud me diraj, al' u srce nemoj","Vodeničarka","Sedamdeset dva dana", "Stani, stani, Ibar vodo" i mnogi drugi.

