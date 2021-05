MAHAĆU DRŽAVNOM DIPLOMOM DO SMRTI! Jovana Jeremić progovorila o svom AKADEMSKOM obrazovanju: Nerviram KVAZI INTELEKTUALCE!

Pre nekoliko dana u domaćim medijima kao bomba odjeknula je vest da je voditeljka Jovana Jeremić dala otkaz na televiziji Hepi.

Jovana se povodom otkaza oglašavala i na svom Instagramu, a sada je prvi put nakon otkaza u javnosti govorila o svo školovanju i diplomama sa akademskih i master studija.

- Koliko je ovde suza, bubuljica i znojenja. Jao Bože kad se setim šta sam u životu sve prošla - rekla je ona na početku.

- Diploma mojih akademskih studija, moj ponos, nešto što mislim da je važno. Ja to ističem stalno, jer znam da mnoge nerviram, a ja po difoltu volim da nerviram kvazi intelektualce. Narod mene ceni, poštuje i voli baš zbog toga. Ja sam prva koja sa državnom diplomom mašem i mahaću do smrti, mahali bi i oni, ali nemaju sa čim - dodala je.

Jovana je potom nastojala da istakne koliko je obrazovanje važno:

- Dakle, ja sam prva izašla u javnost zato što smatram da je obrazovanje važno. Ne toliko za uspeh u životu, koliko je to ulaznica u svet biznisa. Kako je neko učio fakultet, takav će ti biti i u poslu kada ga zaposliš. To je njegov odnos posle i prema poslu i prema ženi i prema detetu. veruj mi, to me nikada nije prevarilo. Obrazovanje je jako važno - zaključila je.

