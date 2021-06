LJUBA PERUĆICA JOŠ U ŠOKU ŠTO SU MU SNIMALI ŽENU U KABINI: Sve je prijavljeno policiji a biće posla za ZAŠTITNIKA građana KURIR TV

Pevač Ljuba Perućica, čija supruga Katarina je doživela ogromnu neprijatnost u jednom tržnom centru kada je videla da je snima kamera dok isprobava garderobu u kabini, rekao je za Puls Srbije na Kurir televiziji da nije uredu to kamere stoje iznad kabina jer uvek neko može da iskoristi i gleda ljude kako se presvlače

"Moja supruga je bila u prodavnici i kada se presvlačila ugledala je iznad kabine kružnu kameru. To ju je razbesnelo, izašla je i tražila je odgovor od radnika zašto stoji kamera na mestu gde se hiljadu ljudi presvuče. Radnik joj je odgovorio da to nije kamera, a to je nju je razljutilo jer su je pravili ludom. Tražila je menadžera a onda su priznali da je to kamera, ali da ona ne snima, nego kasu, usmerena je na drugu stranu...", pričao je Ljuba.

"Tražila je da vidi snimak i u toj svađi je tražila i policiju, a oni su doneli nekog radinika koji je u zaštiti. To nije bilo dovoljno, pa je supruga otišla u policijsku stanicu. Ovih dana smo dobili odgovor da treba da se javimo zaštitniku građana. Ne možemo da tvrdimo da je ta kamera snimala nju dok se presvlači, ali svakako nije smela da stoji tu. neko bi mogao da iskoristi pristup toj kameri i da gleda te ljude koje dođu tu da se presvlače. Ako snima nešto drugo onda treba da stoji i na drugom mestu", obrazložio je pevač.

Podsetimo, pevačeva supruga Katarina na društvenim mrežama objavila je post da su je snimali u jednom tržnom centru dok je probavala u kabini garderobu.

"Probavala sam garderobu gola i videla kameru. Pošto mi kažu da sam luda i da oni ne snimaju, ja želim da dođem do tog snimka sada", rekla je Katarina, a i Ljuba je preduzeo mere.

Naime, pevač je otkrio da se radi u rotirajućoj kameri vrhunskog kvaliteta, kao i da kamera postoji kako im neko ne bi ukrao stvari i snimci se brišu.

