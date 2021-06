MORBIDNO! ZOKI ŠUMADINAC SAHRANIO SAMOG SEBE: Organizovao sopstvenu sahranu, legao u SANDUK i šokirao JAVNOST! (FOTO)

Taman kad smo pomislili da Zoran Šumadinac više nema sa čim da nas iznenadi, on nas je demantovao. Pevač je otišao toliko daleko da je organizovao sopstvenu sahranu. Naime, on je kupio mrtvačni sanduk, legao u njega, a pogrebnici su ga ispratili na "večni počinak". Sve je on to lepo osmislio, a i ovekovečio za uspomenu i dugo sećanje. Možda na onom svetu. U prilog tome svedoče fotografije u čiji posed je došla naša redakcija. Pokušali smo da stupimo u kontkat sa jutjub zvezdom, da vidimo koja ga je muka naterala da sam sebe sahrani, ali on nije odgovaro na naše pozive.

Podsetimo, Zoki je imao niz ispada u javnosti, a proslavio se zahvaljujući autentičnom plesu uz svoju pesmu. Ali to nije sve. Prašina se podigla kada je Kurir došao do saznanja da je pevač uzimao novac za neuspešna lečenja raznih bolesti, pa čak i raka. Našoj redakciji javilo se nekoliko ljudi koji tvrde da ih je Jutjub zvezda ojadila, a jedan od njih navodi da je on kupio stan od prevara!

Jedna žena iz Beča tvrdi da ju je prevario za 3.000 evra jer ju je lažno lečio, dok je drugoj, navodno, uzimao postnetom svaki put po 50 evra za lečenje raka. Kada smo pozvali Šumadinca za komentar, on je sve negirao s opravdanjem da su ljudi ljubomorni na njegov uspeh i popularnost, te da mu smeštaju lažne priče.

