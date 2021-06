NA ESTRADI JE NAJVEĆI ŠLJAM, POLA NJIH ME JE BLOKIRALO! Kija otkrila sa čime se suočavala: Smetalo im je kad su SA MNOM U EMISIJI

Kristina Kija Kockar nakon izlaska iz rijalitija "Zadruga" stekla je veliku popularnost, a sada je otkrila kako mnogi nisu mogli da podnesu njen uspeh.

- Na estradi je najveći šljam na svetu, osetila sam i na svojoj koži, a vidim šta se dešava drugim kolegama. Dok sam bila u rijalitiju, svi sa estrade su me podržavali, ali kad sam počela da pevam, taj broj je drastično pao. Sujeta je proradila kod nekih, oni ne praštaju uspeh, postala sam pretnja. Pa, pola estrade me je blokiralo, ne pričam sa pola ljudi. Mene većinom napadaju preko novina, pa ako se nekad negde sretnemo, kao, nisu to rekli, to je izmišljeno. Nekima je smetalo što smo gostovali u istim emisijma, što me voditelji oslovljavaju kao pevačica, jer sam ja, pazi, bila u rijalitiju. Da sam sve ovo postigla van rijalitija, drugačije bi me gledali. Ne vole ljudi kada ja iznesem stav, mišljenje. Ja na estradi imam jako malo pravih prijatelja, jedna od njih je Kaća Živković, samo je ona dosta blaža u stavovima, ja sam oštrija - kaže Kija.

Ona se dotakla i Lune Đogani sa kojom ju je bivši suprug Sloba Radanović prevario u "Zadruzi 1".

- Želim joj svu sreću u daljem životu, najiskrenije. Bilo šta je bilo, ja sam oprostila, ne želim da živim u mržnji. Zaboravila nisam jer je to nemoguće, ali ona treba da se porodi i sve najbolje joj od srca želim - bila je iskerna Kockareva.

