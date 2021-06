MUČENIK, NE MOŽE DA PRIHVATI DA SAM GA OSTAVILA! Tanja Savić se oglasila nakon što je Dušan otkrio da je podneo PAPIRE ZA RAZVOD

Pevačica Tanja Savić tvrdi da je pre godinu dana podnela zahtev za razvod braka od Dušana Jovančevića koji, kako kaže, ne može da prihvati da ga je ostavila te je zbog toga povređen i menja priču.

Naime, Dušan je sada izjavio da je on pre godinu dana podneo zahtev za razvod braka, dok pevačica tvrdi drugo. Ona se sada oglasila i otkrila svoju stranu.

- O Bože, mučenik! Nije on to uradio prvi, već ja. On je sad promenio priču, počeo je da mi se ubacuje u razgovor sa decom i govori: "Ja sam tebe ostavio", nisi ti mene, valjda je toliko povređen da ne može da prihvati činjenicu da sam ja njega ostavila, da radi ovo što radim, vraćam decu, valjda ne može da podnese, pa da me navede na svoju vodenicu. Nije on ništa podneo, sve sam to ja podnela prva - rekla je ona.

Sa druge strane Jovančević tvrdi da je on ostavio pevačicu i da se, kako je rekao, on razvodi od Tanje, a ne ona od njega.

- Predao sam zahtev za razvod. Kad dobijem potvrdu šaljem vam i to. Ja se od nje razvodim, ne ona od mene. Ja sam nju ostavio prošle godine, nije ona mene ostavila. Evo vam papiri, pa da vidite ko laže - rekao je on.

Tanja se oglasila i na svom Instagramu gde je napisala sledeće:

- Udarna vest danas: "Dušan ostavio Tanju" Da li je to nemoć ili ko zna šta je... pitanje je sad? E pa dragi moji, i dalje prolazim kroz torturu manipulatora i patološkog lažova. Da, da, to i dalje traje iako sam mislila da sam se spasila kada sam smogla snage da odem. Danas je opet usledila kazna ( nemogućnost da se čujem sa decom) usled nepridavanja značaju istom. Samo ignor dragi moji! Teško je, ali doćiće i mojih pet minuta! Odbrojavanje je počelo!

Podsetimo, Dušan je pre više od godinu dana sinove Maksima i Đorđa odveo u Austaliju bez pevačicinog znanja, Tanja je alarmirala javnost, a po odluci suda deca će biti vraćena u Srbiju, ali pevačica nema starateljstvo, nadležni će o tome odlučivati naknadno.

