TEŠKA ISPOVEST DALILE DRAGOJEVIĆ POSLE GUBITKA BEBE! Bivša rijaliti zvezda iznela potresne detalje: Prerano je počelo RADOVANJE

Nekadašnja učesnica rijalitija Dalila Dragojević i njen suprug Dejan Dragojević nedavno su saznali da će postati roditelji, međutim, usledio je veliki životni udarac. Dalila je, nažalost, izgubila bebu, a o tome je obavestila svoje pratioce na Instagramu.

Rijaliti zvezda je sada na svom Jutjub kanalu ispričala prvi deo svog iskustva vezanog za vantelesnu oplodnju.

- Plakala sam danima pre i posle toga, kao i tog dana. Kad smo poželeli da imamo bebu, krenuli smo na razne pretrage da vidimo da li ne možemo da se ostvarimo kao roditelji zbog nekih zdravstvenih problema ili je to od Boga. Sa nalazima je bilo sve okej, osim što je meni bio povišen nalaz štitne žlezde, ali ne previše - počela je priču Dalila.

- Sve što su nam doktori rekli i što smo pročitali po forumima je na nekom stručnom jeziku, tako da ne možemo sve da razumemo baš najbolje. Pre dve-tri godine sam išla na ispitivanje jajovoda, ali su mi tada radili neku jako bolnu metodu za koju sam tek kasnije saznala da je zastarela i da se skoro nigde ne koristi. Zbog toga sam imala strah da ponovo radim ispitivanja, ali je na kraju sve prošlo u najboljem redu.

- Ispostavilo se da mi je levi jajovod začepljen, ne skroz ali da ima neko začepljenje, dok je desni prohodan. Za to ne postoji adekvatan lek. Mogu samo da se "produvaju", ali to nije to. To su dve jako male cevčice koje imaju male dlačice po sebi, i ako bi se to operisalo i izvuklo vrlo lako bi moglo da dođe do vanmaterične trudnoće - dodala je Dragojevićeva.

- Doktor nam je rekao da je sve u redu i da je sad sve do Boga, odnosno da možemo da dobijemo bebu sada ili za sedam godina. Odlučili smo se za vantelesnu oplodnju, pa sam svaku noć i dan dobijala injekcije u stomak. Pije se i terapija. Iako je reč o hormonskoj terapiji, ja sam kroz to prolazila kao da se ništa ne dešava. Ceo proces je trajao četiri meseca.

- Kada su vadili folikule, mala jajašca koja se stvaraju u tom procesu, ispostavilo se da ih kod mene ima osam, dok je kod nekih žena taj broj četiri, kod nekih 12, a kod nekih nijedno. Uspavali su me i izvukli ih, a potom su nam saopštili da se nijedan nije oštetio. Posle par dana su nam saopštili da je sedam od osam uspelo da se oplodi embriona, malih tkiva od kojih nastaju bebice - nastavila je izlaganje rijaliti zvezda.

- Nakon par dana su nam rekli da je od tih sedam šest kvalitetno, a da sedmi nisu želeli da uzmu u obzir jer nije za zaleđivanje. Došao je i dan kada se odlučuje o embrio-transferu, odnosno o broju embriona. Ako se implementira više, onda je i veća verovatnoća da ostanete u drugom stanju, ali isto tako možete i da dobijete blizance, što ne žele baš svi.

- Mi smo se odlučili za dva. Tih dana mi je skočila štitna jer su mi svaki dan vadili krv. Predivan je bio osećaj tog dana kad su radili embrio-transfer. Osetila sam neku toplinu. Mnogo sam se radovala, a ovo iskustvo me je naučilo da ne trčim pred rudu, odnosno da se ne radujem prerano - zaključila je Dalila.

