MARKO MILJKOVIĆ BACA PARE PO SKADARLIJI: Rodila mu se ĆERKA, a on kiti MUZIKU i luduje! Evo ko mu je iscepao MAJICU! (VIDEO)

Marko Miljković, nekadašnji rijaliti učesnik dobio je svoje prvo dete sa Lunom Đogani i to ćerku kojoj su dali ime Mia. Sada Marko proslavlja što mu se rodila naslednica i to na Skadarliji u jednom restoranu.

foto: Nemanja Nikolić

On je okupio muzičare ispred lokala, a majicu mu je pre toga iscepao Lunin rođak Adam Đogani, a Marko je sve vreme bio raspoložen. U jednom trenutku vidi se kako Miljković muzici daje 2.000 dinara.

foto: ATA Images

Adam je na svom Instagramu objavio i snimak iz provoda na Sakadarliji, gde je Marko nastavio da uživa uz trubače.

foto: ATA Images

"Osećam se fenomenalno, Luna spremi, se za jedno tri četri meseca, da pravimo nešto, novu bebu. Ovo je fenomenalan osećaj. Ovo mi je treća majica, iscepali su me. Ja sam bio totalno u transu, krenuo sam da udaram glavom o ormar. Ako neko nije doživeo osećaj da postane roditelj, ja mu to želim. Sve vreme Luna i ja razmenjujemo lepe reči, emocije", pričao je on za "Kurir".

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

