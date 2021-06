NABACIO 20 KG VIŠE, ALI IMIDŽ NE MENJA! Žene su LUDELE za njim, u rijalitiju jedva izvukao ŽIVU GLAVU, a sada je neprepoznatljiv

Pevač grupe “Divlji kesten” Igor Starović, bio je zveda devedesetih godina, ali i veliki zavodnik. Posle raspada grupe 2002. godine Igor je nastavio solo karijeru.

Njegove pesme se i danas slušaju, a on se retko kad pojavljuje u medijima. On je sada gostovao u emisiji gde je izveo jednu od svojih pesama, a izgledom je sve iznenadio.

Naime, Igor se poslednjih godina dosta ugojio. Međutim, Igor i danas nosi maramu na glavi, što je oduvek njegov zaštitni znak.

Podsetimo, Igor je svojevremeno učestvovao na "Farmi", gde mu je pozlilo zbog čega je bio i hitno prevezen u bolnicu

- Pošto se razvedrilo, okopavao sam njivu. Posle sat vremena osetio sam vrtoglavicu. Nisam obraćao pažnju na to jer sam mislio da je od umora i neispavanosti. Pošto mi je bilo gore, krenuo sam ka bunaru i bilo mi je sve teže. Jedva sam hodao. Sećam se samo da sam nekako došao do zida i čvrsto se oslonio. U tom momentu mi je moj drug Edin Škorić prišao i pomogao mi. On me je bukvalno spasao. Udarao me je i izvlačio mi jezik, sav sam se izujedao. Sve se zakomplikovalo kad sam pomodreo u licu, tad sam počeo da se gušim i polako sam gubio svest. Uvek ću mu biti zahvalan, ipak je velika hrabrost spasavati čoveka koji leži i umire - objasnio je tada Starović.

Inače, mnogi pamte i njegov pad sa bine na koncertu u Prokuplju. Tom prilikom polomio je rebra, povredio glavu i druge delove tela i završio na Hirurškom odeljenju prokupačke bolnice. Osam godine posle nezgode, pevač je dobio sudski spor sa SO Prokuplje, koja se obavezala da članovima grupe plati oko 14.000 evra na ime pretrpljenog bola i straha.

