HOĆU VELIKU SVADBU SA 700 ZVANICA, SVI OBIČAJU MORAJU DA SE ISPOŠTUJU! Kaća Grujić otkrila sve detalje VENČANJA sa Gobeljićem!

Fudbaler Marko Gobeljić nedavno je zaprostio pevačicu Katarinu Grujić, a sada je ona otkrila detalje veridbe, ali i o svadbi.

- To je trebalo da bude neka privatna žurka, čisto da se svi prijatelji i mi okupimo. Htela sam da dođem u trenerci, nisu mogli da me nagovore da se sredim, a da sam obukla trenerku, pokajala bih se sigurno. Ovako je sve nekako bilo veliko iznenađenje, uzbuđenje i velika sreća. Ne mogu da kažem da nismo planirali veridbu, ali nisam očekivala ni da će biti ovako. Lepo je što ide sve po redu i dalje me drži to uzbuđenje od veridbe - priča Katarina i otkriva kada planiraju da svoju ljubav krunišu brakom.

- To je sledeći korak naravno, ali čekamo da se normalizuje situacija sa koronom. Polako počinjemo da radimo, tako da će svadba verovatno biti sledeće godine - kaže ona i otkriva kakvu svadbu priželjkuje.

Iako je istakla da joj se želje menjaju iz dana u dan, jedno je sigurno, a to je da će se na njenoj svadbi ispoštovati svi srpski običaji.

- Nekad hoću da svadba bude na nekoj plaži, da bude romantično sa samo 20-tak ljudi, te hoću veliku svadbu sa 600 -700 zvanica, ali jedno je sigurno - običaji moraju da se ispoštuju kakva god bila svadba - rekla je pevačica.

foto: ATA Images

Kurir.rs/I.B/Grand

Bonus video:

00:34 ALE, ALE, ALEO, GOBELJA SE VERIO: Katarina Grujić dobila PRSTEN, pa pevala na uvce NAVIJAČKE PESME vereniku u transu! VIDEO