MANEKEN IZ CECINOG SPOTA PREOTEO LUKASU SUPRUGU: Izlečio sam njegovu ženu, a on moju razboleo!

Nije samo Lukas švrljao i varao, već je to doživljavao i od svojih partnerki. Njegova nevenčana supruga Nataša prevarila ga je s manekenom Goranom Andrejićem iz spota Cece Ražnatović za pesmu "Kukavica":

- Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom boravka u Americi, Nataša je u međuvremenu našla drugog čoveka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se lečiti. Tu je operisana. Momak je lep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović "Kukavica". Klasičan vaćaroš - piše u Lukasovoj knjizi "Ovo sam ja".

Sad su Nataša i on muž i žena. - Kad je saznao da ja znam, došao je da me ubeđuje kako su to samo priče. "Pali", rekao sam mu i pljunuo ga. Ja izlečio njegovu ženu, a on moju razboleo. Bivša mu je sve uzela, on je dobio Natašu s mojim novcem. Ali pare se potroše.

