VOZIM TRAKTOR I BEREM JAGODE! Zvezda Granda radi sve seoske poslove, a sada otkrila kako se prijavila za muzičko TAKMIČENJE!

Učesnica "Zvezda Granda" Valentina Kuzmanović privukla je veliku pažnju tokom takmičanja.

- Ja sam se prvi put pojavila na "Grandovoj" sceni sa devet godina i tada me je scena volela. Stvarno mi je to puno značilo što se tiče iskustva. Trudila sam se i stvarno sam iz godine u godinu sve bolja, i dan danas usavršavam svoju vokalnu tehniku i potrudiću se da to bude baš profesionalno - rekla je Valentina.

Valentina s ponosom ističe da potiče iz sela Krvavica u okolini Kruševca, a kako kaže život na selu ne bi menjala za život u gradu, dok su joj seoski poslovi pravo uživanje.

- Stvarno mnogo volim svoje selo i ne stidim se što sam tamo. Ja sam najmlađa, dve sestre su više radile od mene. Bila sam slatka, najmlađa, pa su me razmazili. Kako su se one udale rekla sam: "Valentina, moraš nešto i ti da radiš i da pomogneš svojima". Nešto što pamtim je kada smo se vozili traktorom u prikolici i brali jagode, stvarno je prelepo bilo. Dok smo radili pevali smo pesmu "Miki Milane" - ispričala je mlada pevačica.

Prva ljubav joj je bila gluma, ali onda je sasvim slučajno otkrila da ima talenat za pevanje.

- Ja sam od početka volela glumu, išla sam na časove glume, pa sam mislila da ću odmah da dobijem ulogu i da glumim... Na rekreativnoj sam pevala, oduvek sam volela stranu muziku i nastavnica je primetila da imam talenat. Kasnije sam pevala za Dan škole, pa me je tata prijavio za "Zvezde Granda" i druga takmičenja - otkrila je ona.

