JA SAM VEĆ POBEDIO: Isak Šabanović otkrio sve o Zvezdama Granda, a evo s kojim NARODNJAKOM bi roker snimio DUET!

Isak Šabanović, od prvog pojavljivanja na sceni "Zvezde Granda" postao je favorit ovog takmičenja, čije je finale zakazano za subotu, 26. juna.

Roker iz Bijelog Polja, koji je u timu Aleksandra Milića Milija, postao je miljenik publike, zbog čega mu mnogi predviđaju pobedu. Ove godine pravila su promenjena i titulu najboljeg poneće onaj ko bude imao najveći broj SMS glasova. Ukoliko se Šabanović popne na najviš epostolje, to će biti prvi put da u ovom takmičenju pobedi predstavnik rok muzike.

- Ovo je već moja pobeda! Pobedio sam sebe i meni je to dovoljno, ali ko ne bi voleo da bude pobednik. Svi bi, jer zato se i takmičimo. Konkurencija je jaka i ko god da pobedi biće pravi izbor, siguran sam, kaže na početku intervjua za Kurir Isak.

Važiš za jednog od najpopularnijih takmičara poslednjih nekoliko sezona, uspeo si da postaneš prepoznatljiv u moru kandidata. Kako se nosiš sa tom slavom?

- Hvala puno! Stvarno mi je drago ako nosim tu titulu, čast mi je. Rekao bih da se odlično nosim, jer još je nisam svestan šta se dešava. Ja sam i dalje onaj isti Ciksi, tako mi kažu porodica i prijatelji i to je najbitnije.

Koliko ti se promenio život učešcem u "Zvezdama Granda"?

- Skroz se promenio, ali ja se i dalje čvrsto držim svojih rutina koliko je god moguće, sad imam mnogo više obaveza ali mi prija, radim na sebi pa ima li šta ljepše od toga?

Da li su drugi kandidati ljubomorni na tebe?

- Mi smo svi kolege i drugari, nema mesta ljubomori i ne želim ni da razmišljam na taj način.

Da li je istina da ti je skočila cena na nastupima zbog takmicenja?

- Negde je to i normalno, ali ne bih komentarisao cene nastupa.

Sa kojim narodnjakom bi snimio duet?

- Da je moguće sa Tomom Zdravkovićem, ali, nažalost, nije i onda ne znam. Često me to pitaju, moram pronaći odgovor na to pitanje.

Gde vidiš sebe za 10 godina?

- Joj, sebe za 10 godina, baš u junu? Pa na nekom dobrom odmoru možda na Kubi. Otkud znam, ni pre pola godine da ste me pitali ne bih znao za sve ovo, ko zna šta nam život sprema.

Mentor Mili je prepoznao moj potencijal Koliko ti značila Milijeva podrška? foto: Sonja Spasić, Printscreen - Mili je sjajan mentor, nisam se nijednog trena pokajao što sam ostao kod njega. On je prepoznao moj potencijal i onda kada nije to bilo baš očigledno, njemu sam zahvalan za sve, zaista znači što mogu da ga pozovem uvek i da se posavetujem za sve sa njim, ne samo ja već svi iz njegovog tima. Mili je prvenstveno dobar čovek, pa onda i veliki umetnik.

Kurir.rs/ J. Stuparušić/ Foto: Screenshot

