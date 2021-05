SVI SU SE PITALI GDE JE ISAK U ZVEZDAMA GRANDA, SADA SE POJAVIO 17 KG LAKŠI! Oduvao pevanjem i poručio: Ne znam šta mi se dešava!

Pevač Isak Šabanović, napravio je pometnju kada se pojavio na sceni popularnog takmičenja "Zvezde Granda", a mnogi su se do nedavno pitali zašto ga više nema u takmičenju.

foto: Printscreen

Član žirija Đorđe David nedavno je u intervjuu ispričao je kako Isak nije učestvovao u četvrtom krugu, zbog toga što se zarazio korona virusom.

- Isak je dobio koronu i propustio četvrti krug. Nije mogao da se takmiči jer je bio bolestan. Na jedan je Saša Popović doneo odluku da bez obzira na to, zbog utiska koji je ostavio, on direktno ide u peti krug. I mislim da je to apsolutno u redu. Mislim da je on svojim prethodnim nastupom to zaslužio - rekao je David.

Sada se Isak ponovo pojavio u takmičenju, potpuno zbunjen je poručio:

- Digao se bum oko mene i ne znam sta mi se desava u zivotu. Pitao sam se, mogu li ja to? Skinuo sam 17 kilograma - rekao je Isak, a Popović ga je pohvalio kako se nije uobrazio.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Exkluziva.ba/M.M.

BONUS VIDEO:

