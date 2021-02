RASPLAKALA JE PESMOM, A PROZIVALI SU JE I HEJTERI: Svi pričaju o Valentininom nastupu, a ona to povezala sa DAROM IZ JASENOVCA

Valentina Kuzmanović pojavila se u muzičkom takmičenju i oduševila sve izvođenjem pesme "Veseli se srpski rode".

Pevačica se sada osvrnula na pojedine negativne komentare, te navela da joj nije jasno zašto bilo kome smeta što se srpska pesma peva u takmičenju u Srbiji, te da joj je posebno drago što je njen nastup emitovan iste noći kada je prikazan film "Dara iz Jasenovca".

"Što se tiče pesme "Veseli se srpski rode", žao mi je što su pojedini pesmu doživeli kao provokaciju i kao nekakvo potpirivanje nacionalizma, jer je to jedna velika neistina. Pesma je isključivo patriotska, što znači da poziva na ljubav prema domovini i svom narodu. Nastala je u jednom teškom periodu za Crnu Goru, kad se srpski narod borio da pravoslavne svetinje i pravoslavna vera odnesu pobedu nad politikom, što se, hvala Bogu, i dogodilo", napisala je na Instagramu, pa nastavila:

"To je definicija onog negativnog nacionalizma. Nasuprot tome, patriota voli svoju zemlju i narod, a poštuje druge. Sve dok ne naučimo tako da se ponašamo, nećemo živeti u miru i slozi. Zatim, pesma pripada etno žanru, a etno, naročito kosovske pesme, meni su u duši i smatrala sam da ću njom uspeti da se predstavim u najboljem svetlu do sad i doprem do srca publike. Jednako mi je drago i što se nekako sudbonosno "namestilo" da se moj nastup emituje iste večeri kad i film "Dara iz Jasenovca", što je mojoj interpretaciji dalo jedan poseban značaj i težinu."

"Na taj način kao da su i sve žrtve jasenovačkog logora progovorile kroz moj nastup. Možda sada, kada je istina u vidu filma, makar jedan njen delić, obišla narod, konačno mogu da počivaju u miru. Još jednom veliko HVALA svima", zaključila je ova mlada devojka.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir