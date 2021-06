SUBOTIĆKA SE POSVAĐALA SA VERENIKOM PECOM ZBOG RIJALITIJA: Raskinuli zbog njenog ulaska u ZADRUGU 5!

Aleksandra Subotić raskinula je vezu sa 20 godina starijim verenikom Predragom Raspopovićem Pecom, zvanim Peca Vijagra, o čemu je obavestila svoje pratioce putem Instagrama. Navodno, razlog za njihov raskid jeste to što ćerka Ljube Pantović želi da uđe u "Zadrugu 5" sa detetom, s čime se njen partner ne slaže.

Mnogi su bili srećni nakon što je upoznala Pecu i rodila mu sina prošle godine, pa ne čudi što su se iznenadili kada su videli njenu objavu na Instagramu. Aleksandra je napisala da više nije u vezi sa bogatim biznismenom iz Novog Sada, a iako nije ulazila u detalje, nagovestila je da je on kriv za to.

- Od noćas više nisam u vezi s ocem svog deteta, on zna šta je uradio i kako je postupio. Nadam se da je sada zadovoljan, kako on, tako i ko već sve treba - napisala je na Instagramu.

Interesantno je da je tu objavu Aleksandra sklonila u roku od nekoliko minuta, ali je bilo dovoljno vremena da je pratioci vide i počnu sa pitanjima. Kako saznajemo od izvora blizkog Aleksandri, došlo je do žestoke svađe između nje i Pece. Iako je on prema Aleksandri dobar, voli je i poštuje je, njen aželja da opet uđe u rijaliti i to s detetom je bila kap koja je prelila čašu, pa ju je napao.

Nastao je haos. Aleksandra mu je navodno rekla da želi da sama zarađuje, da neće da je on finansira, iako je on potencirao da imaju dovoljno novca da ona ne mora prstom da mrdne. Rekao joj je da ne želi da se promoviše na taj način, da su rijalitiji prošlost i da će joj pomoći da započne svoj posao. Ona na te uslove nije pristala, pa je nastala nova rasprava. Na kraju joj je rekao da samo želi da privlači pažnju javnosti, da se piše i priča o njoj, umesto da vodi porodičan život. To je nju najviše iznerviralo, pa je ponovo počela rasprava. Posle ružnih reči upućenih sa obe strane, Subotićeva je impulsivno reagovala i rekla Peci da ga ostavlja. Odmah je o tome obavestila sve putem društvenih mreža. Ipak, kako je objavu brzo obrisala, mnogi veruju da se sa Pecom čula u međuvremenu, te da su se pomirili.

S druge strane, njeni fanovi su uvereni da je Raspopović prevario Aleksandru sa drugom ženom i da je to jedino što se može zaključiti iz njene objave. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Aleksandrom, ali ni ona, ni njena majka Ljuba nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

Inače, nedavno je Subotićeva pričala kako je srećna sa Pecom i da se oseća voljeno, a pre svega tri dana su viđeni zajedno sa decom i Pantovićkom na večeri u Skadarliji. Cela porodica je delovala srećno i nasmejano, pa ništa nije slutilo da će raskinuti.

