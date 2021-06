ČEKAM GA 20 GODINA, VIDIM LI GA NEGDE DRUGDE, NEĆE BITI DOBRO! Vesna Dedić otkrila koji PEVAČ se nije pojavio u njenoj EMISIJI!

Novinarka, voditeljka i književnica, Vesna Dedić, govorila je o tome koga nije stigla da ugosti u svojoj emisiji, ko joj je obećao gostovanje, a osvrnula se i na sukob sa koleginicom Sanjom Marinković.

foto: Mondo

"Ima nekoliko ljudi koji su u međuvremenu napustili ovaj svet, i to mi je jako žao. Ove godine su dvojica izuzetnih glumaca bili na spisku, jedan je bio Boris Komnenić. On je odbio, rekao je da nije za tu vrstu priče. Posle su mi njegove kolege rekle da zaista nije voleo emisije. A drugi je Feđa Stojanović, i tu sam se silno isplakala zato što smo se čuli u decembru i rekao mi je: 'E, imam tu neke operacijice, 'ajmo da se dogovorimo za januar'. Pa sam ga i u januaru zvala, tada je rekao: 'Ej, nisam se nešto najbolje oporavio, hajde pišite me za februar'. I onda je otišao, to mi je bilo jako žao...", rekla je Vesna.

foto: Mondo

Zatim je pomenula Olivera Mandića i ono što joj je obećao pre čak 20 godina!

"‘A onoga koga želim da ugostim u narednoj sezoni, a koji me 20 godina odbija, u stvari ne kaže on neću, nego ne mogu sad - to je Oliver Mandić! Obećao mi je da kada bude davao ispovedni intervju da će to biti kod mene. Vidim li ga da je dao nekom drugom, neće biti dobro! Znači, 20 godina ja njega čekam!"

foto: Mondo

Dugo se spekulisalo i šta se desilo između nje i njene tadašnje prijateljice Sanje Marinković i zbog čega su prekinule svaki kontakt, pa je ovom prilikom Vesna istakla da nikada nije praštala izdaju ni partnerima, a ni prijateljima!

"Izdaju nikada nisam praštala. Praštala sam im svašta. Praštala sam im neke sitne tračeve, kao nema veze, ali elementarnu izdaju koja može da ugrozi moj ugled, moju čast kao žene pre svega, to ne. Zašto bih praštala? Toliko je divnih ljudi na ovom svetu da bih ja praštala i držala se tog nekog svog, bilo da je taj neko moj partner, prijatelj…"

foto: Mondo

Kurir.rs/S.M./Mondo

Bonus video:

02:45 DOLAZE SVE MLAĐE I MLAĐE TAKMIČARKE, A JA SAM SVE STARIJA! Sanja Kužet zablistala na finalu ZG, a evo šta o svom izgledu!